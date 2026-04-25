Outbound : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant son lancement

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître à propos d'Outbound, le jeu de survie et cosy de Square Glade Games.

Afin de vous aider à vous préparer le mieux possible au lancement du jeu de survie et cosy de Square Glade Games, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Outbound dans ce qui suit, notamment à propos de sa date de sortie, son gameplay, son prix ou encore les plateformes de jeu concernées.

Date de sortie d'Outbound

C'est au cours du mois de mai de cette année que les joueurs et les joueuses pourront parcourir le titre de Square Glade Games, étant donné que la sortie d'Outbound est fixée au 11 mai 2026 sur PC et Xbox Series, contre le 14 mai de cette année pour les versions PlayStation et Switch. Pour rappel, le lancement du titre était initialement prévu pour le 23 avril dernier. Toutefois, quelques jours avant cette date, les développeurs ont annoncé un report à cause d'un problème survenu et surtout « susceptible de nuire à votre expérience de jeu ».

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Outbound ?

La plupart des joueurs et des joueuses auront la possibilité de découvrir ledit jeu de survie car Outbound arrive, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series, PC, mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Quel est le prix d'Outbound ?

D'après les dernières informations connues et partagées par le studio de développement, le prix de vente d'Outbound est de 24,99 €. Ce tarif s'applique à toutes les plateformes (PS Store, Xbox Store, Nintendo eShop, Steam).

This is the digital pricing for Outbound. There will also be a 10% launch discount. Date tba soon! Try out the demo for free! 🙂 pic.twitter.com/0aDbjE1uVM — Tobi Schnackenberg - OUTBOUND out May 14th (@SquareGlade) February 26, 2026

Une version démo d'Outbound est-elle disponible ?

Une version démo gratuite d'Outbound est actuellement disponible sur PS5, Xbox Series, PC et consoles Nintendo Switch. Celle-ci ne sera plus proposée peu de temps avant le lancement du jeu, soit dès le 12 mai 2026, d'après la dernière annonce de Square Glade Games.

Outbound dispose t-il d'une dimension multijoueur ?

Cette nouvelle va très certainement faire plaisir à la communauté : le jeu de survie et cosy de Square Glade Games, Outbound, dispose, effectivement, d'une dimension multijoueur. Comme précisé sur la page Steam du titre, il sera ainsi possible de traverser l'aventure en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coopération en ligne.

Qu'est-ce que Outbound ?

Comme dit précédemment, Outbound est catégorisé comme un jeu de survie et cosy, jouable aussi bien avec des amis que tout seul. Soulignons également que le titre propose, en outre, un monde ouvert « qui se déroule dans un futur proche et utopique » ainsi que des mécaniques liées à la construction de base (du camping-car, en l'occurrence).

Quel est le gameplay d'Outbound ?

Outbound invite les joueurs et les joueuses à arpenter un monde plus ou moins grand à bord de leur camping-car. Tout au long de l'aventure, ces derniers devront récupérer des ressources et fabriquer des objets. En complément, et comme dit précédemment, la communauté pourra aménager son camping-car, devenant ainsi une véritable maison, en bâtissant divers modules et en plaçant différentes décorations.

Outbound est un jeu d'exploration relaxant en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l'aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d'alimenter votre maison efficacement.

Par ailleurs, Square Glade Games a précisé qu'Outbound nous donnera l'opportunité d'aménager des jardins, de cultiver des plantes, de cuisiner différents ingrédients ou encore d'adopter un animal.





















Rendez-vous donc le 14 mai 2026 pour découvrir Outbound. Date à laquelle le titre de Square Glade Games se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.