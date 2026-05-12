Outbound : La liste complète des trophées et succès

Outbound dispose de plusieurs trophées et succès, qu'il convient de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous dévoilons la liste complète.

Disponible depuis le mois de mai 2026, Outbound, qui est développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, possède, comme tous les autres jeux, divers trophées et succès. De ce fait, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le Platine ou bien 100 % du jeu cosy de Square Glade Games doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès d'Outbound.

La liste des trophées et succès d'Outbound

Afin d'empocher le 100 % ou Platine d'Outbound, les joueurs et les joueuses doivent explorer les différentes régions proposées, mais aussi effectuer des actions bien spécifiques et récupérer des collectibles (gnomes, cairns, tableaux, etc.). Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès d'Outbound :

Intitulé du trophée/succès Description Commencer le voyage Entamez votre voyage en plein air. Vers la côte Voyagez jusqu'à la côte. Dans les canyons Voyagez jusqu'aux canyons. Vers les montagnes Voyagez jusqu'aux montagnes. La goutte de trop Construisez le poids maximum sur le toit de votre véhicule. On peut caresser le chien ? Caressez le chien ! Tourner en rond Réparez le moulin à vent. Edison approuve Réparez le phare. Bateau volant Remettez le ferry en service. Adepte de la fête Faites la fête sur tous les sites du festival. Pro de la recherche Livrez tout le matériel de recherche aux 4 centres de recherche. Confusion chromatique Peignez votre véhicule 10 fois. Adepte des engrenages Résolvez l'énigme des engrenages. Recyclope Recyclez 100 détritus. Fringues de premier choix Fabriquez les meilleures améliorations de pantalon et de vêtements disponibles. Fashionista Utilisez l'armoire pour porter des vêtements de toutes les couleurs. Main verte Semez et récoltez au moins 30 cultures. Souvenirs de Two Forks Explorez la tour d'observation. Un ami pour la vie Adoptez un ami à quatre pattes. Ding ding ding ! Récupérez au moins 100 capsules de bouteille. Suréquipé Fabriquez toutes les améliorations de véhicule disponibles. Que la lumière soit ! Allumez tous les feux de camp. Top chef Cuisinez toutes les recettes au moins une fois. Adepte des Cap 'n Snap Récupérez tous les plans Cap 'n Snap. Le festival Participez au festival. Cairnivore Érigez tous les cairns. Camping-cArt Collectionnez tous les tableaux. La maison des gnomes Récupérez tous les gnomes. Dans les pommes Tombez dans les pommes dans le biome des Canyons. Toujours plus haut Faites un tour en montgolfière. Rencontre avec les devs Récupérez les gnomes à l'atelier du gnome. Là-haut Ayez au moins 10 éoliennes efficaces attachées à votre véhicule.

Obtenir tous les trophées/succès d'Outbound pourrait vous prendre un certain temps. D'ailleurs, dans un guide dédié, nous vous parlons de la durée de vie d'Outbound, qui est plutôt correcte pour les chasseurs et chasseuses de 100%/ trophées Platine.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound est disponible sur PC et Xbox Series depuis le 11 mai 2026, et sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PS5 depuis le 14 mai de cette année.