Certains joueurs et joueuses se demandent si Outbound est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Outbound est-il multijoueur et/ou coopératif ?





















Initialement, Outbound était un jeu solo, mais nos fans nous ont clairement indiqué qu'ils aimeraient beaucoup profiter d'un tel jeu avec leurs amis. C'est pourquoi, depuis début 2024, nous intégrons directement le multijoueur à notre développement.

Développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, le jeu de survie cozyest plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux appréciant ces deux genres. Arrivant à la fin du mois d'avril 2026 sur consoles et PC,fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous dévoilons la réponse.Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse va ravir la communauté, étant donné que celle-ci est positive :. À ce sujet, soulignons que le jeu de survie cozy de Square Glade Games permet de jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne. En plus de cela, sachez qu'il est tout à fait possible de parcourir l'aventure en solo, si vous préférez.Cette information est notamment visible sur la page Steam du soft, notamment dans un encart figurant sur la droite où nous pouvons lire : « Coopération en ligne ». Par ailleurs, dans la partie description, les développeurs ont écrit ceci en ce qui concerne: « Partez pour un road trip à travers différents biomes et construisez votre maison sur roues, seul ou jusqu'à 4 joueurs en coop en ligne ».Durant notre interview exclusive avec Square Glade Games, l'un des développeurs nous a expliqué qu'était initialement prévu comme un jeu solo, mais que le studio a implanté une dimension multijoueur afin de réaliser l'un des souhaits de la communauté :Rappelons, en guise de conclusion, qu'arrive le 23 avril 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.