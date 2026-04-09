Outbound est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 avril 2026 à 17h43
Certains joueurs et joueuses se demandent si Outbound est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Outbound est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, le jeu de survie cozy Outbound est plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux appréciant ces deux genres. Arrivant à la fin du mois d'avril 2026 sur consoles et PC, Outbound fait l'objet de multiples interrogations. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Outbound est multijoueur et/ou coopératif. Si vous vous questionnez à ce propos, sachez que nous vous dévoilons la réponse.

Outbound est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse va ravir la communauté, étant donné que celle-ci est positive : Outbound dispose bien d'une dimension multijoueur et propose ainsi de la coopération. À ce sujet, soulignons que le jeu de survie cozy de Square Glade Games permet de jouer jusqu'à 4 joueurs en ligne. En plus de cela, sachez qu'il est tout à fait possible de parcourir l'aventure en solo, si vous préférez.

Cette information est notamment visible sur la page Steam du soft, notamment dans un encart figurant sur la droite où nous pouvons lire : « Coopération en ligne ». Par ailleurs, dans la partie description, les développeurs ont écrit ceci en ce qui concerne l'aspect multijoueur et coopératif d'Outbound : « Partez pour un road trip à travers différents biomes et construisez votre maison sur roues, seul ou jusqu'à 4 joueurs en coop en ligne ».

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Durant notre interview exclusive avec Square Glade Games, l'un des développeurs nous a expliqué qu'Outbound était initialement prévu comme un jeu solo, mais que le studio a implanté une dimension multijoueur afin de réaliser l'un des souhaits de la communauté : 
Initialement, Outbound était un jeu solo, mais nos fans nous ont clairement indiqué qu'ils aimeraient beaucoup profiter d'un tel jeu avec leurs amis. C'est pourquoi, depuis début 2024, nous intégrons directement le multijoueur à notre développement.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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