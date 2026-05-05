Certains joueurs et joueuses se demandent si Outbound est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.

Développé ainsi qu'édité par Square Glade Games, Outbound, qui est considéré comme un jeu cosy et de survie, débarque au cours du mois de mai 2025 sur diverses plateformes de jeu. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent des questions à son sujet et se demandent notamment si le titre de Square Glade Games est présent dans le Game Pass, afin de savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou non.

Ci-dessous, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir concernant la présence d'Outbound dans le Game Pass.

Outbound est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Outbound figure dans le catalogue du Game Pass depuis sa sortie, qui remonte au 11 mai 2026. Cette information a notamment été partagée par le studio sur Twitter/X, lorsque Microsoft a dévoilé les jeux entrants dans le catalogue dudit service au cours du mois de mai de cette année.

So many good games on Xbox Game Pass 😉💚 https://t.co/lTfkoxfHat — Outbound 🚐 Coming May 11 to PC & Xbox! (@OutboundTheGame) May 5, 2026

Soulignons, d'ailleurs, à ce sujet qu'Outbound est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, sur Xbox Series et PC. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir Outbound via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Toutefois, sachez qu'il est tout à fait possible que Square Glade Games décide de le retirer du catalogue à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Outbound arrive le 11 mai 2026 sur Xbox Series et PC. Les versions PlayStation et Nintendo Switch sont, quant à elles, prévues pour le 14 mai prochain.