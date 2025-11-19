Outbound débarquera sur deux autres plateformes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 novembre 2025 à 17h28
Square Glade Games a, récemment, indiqué qu'Outbound se rendra disponible sur deux plateformes de jeu supplémentaires.
Outbound débarquera sur deux autres plateformes
Plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre, Outbound, qui est développé et édité par Square Glade Games, doit arriver au cours de l'année 2026. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Square Glade Games a indiqué qu'Outbound se rendra disponible sur les deux consoles hybrides de Nintendo.

Outbound arrive sur Switch 1 et Switch 2

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Square Glade Games a annoncé qu'Outbound sortira sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2. Une nouvelle qui fera très certainement plaisir aux détenteurs des consoles de Nintendo, d'autant plus que le jeu cozy et de survie de Square Glade Games semble être parfait pour ces plateformes.

Outbound est également prévu sur les autres consoles et sur PC

Et si vous aviez loupé l'annonce, sachez que les deux Nintendo Switch ne sont pas les deux seules consoles concernées. Comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines, Outbound arrivera aussi sur PS5, Xbox Series et PC. De ce fait, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourra découvrir le titre de Square Glade Games.

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Pas de date de sortie précise encore pour Outbound

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Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes, Outbound ne possède pas encore de date de sortie exacte. Selon les dernières informations connues, le titre doit arriver au cours du deuxième trimestre de l'année 2026. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Miniature vidéo

Rendez-vous donc l'année prochaine pour mettre les mains sur Outbound, qui doit débarquer sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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BelArbre (invité) Le 19/11/2025 à 18:29

Très hâte de le découvrir celui-ci !