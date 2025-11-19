Outbound débarquera sur deux autres plateformes

Square Glade Games a, récemment, indiqué qu'Outbound se rendra disponible sur deux plateformes de jeu supplémentaires.

Outbound arrive sur Switch 1 et Switch 2

The open road just got a little wider!

Outbound is coming to Nintendo Switch and Nintendo Switch 2!



Soon, you'll be able to craft, explore, and chase sunsets wherever you are: from your couch to your campsite.

See you there 🥰 🚐 💨 pic.twitter.com/QYFqKz3LaH — Outbound 🚐 Cozyvival Game (@OutboundTheGame) November 19, 2025

Outbound est également prévu sur les autres consoles et sur PC

Pas de date de sortie précise encore pour Outbound

Plutôt attendu par la communauté, notamment par les joueurs et les joueuses qui apprécient le genre,, qui est développé et édité par Square Glade Games, doit arriver au cours de l'année 2026. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Square Glade Games a indiqué qu'En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Une nouvelle qui fera très certainement plaisir aux détenteurs des consoles de Nintendo, d'autant plus que le jeu cozy et de survie de Square Glade Games semble être parfait pour ces plateformes.Et si vous aviez loupé l'annonce, sachez que les deux Nintendo Switch ne sont pas les deux seules consoles concernées. Comme annoncé il y a de cela plusieurs semaines,. De ce fait, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourra découvrir le titre de Square Glade Games.Malheureusement, au moment où nous écrivons ces lignes,ne possède pas encore de date de sortie exacte. Selon les dernières informations connues, le titre doit arriver au cours du deuxième trimestre de l'année 2026. Évidemment, dès que nous en saurons plus à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Rendez-vous donc l'année prochaine pour mettre les mains sur, qui doit débarquer sur PC, PS5, Xbox Series, mais aussi Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.