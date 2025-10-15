Outbound confirme sa position de jeu cozy très attendu

Square Glade Games a, récemment, partagé une statistique prouvant qu'Outbound est attendu par de nombreux joueurs.
Annoncé pour la toute première fois au cours de l'année 2024, le jeu cozy et multijoueur de Square Glade Games, Outbound
, a fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non du genre. D'ailleurs, selon une récente donnée, Outbound est très attendu par la communauté
.
Outbound passe la barre du million de wishlists
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Square Glade Games ont annoncé qu'Outbound a dépassé le million de listes de souhaits
. Un bel exploit pour le jeu de survie et cozy, qui a, pour rappel, profité d'une campagne Kickstarter.
Outbound a officiellement atteint le million de listes de souhaits ! Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé à ce jeu. Nous sommes encore sans voix. Littéralement. Nous sommes impatients de vous voir prendre la route.
Marc Volger, le cofondateur dudit studio de développement, s'est également exprimé à propos de ce nouveau cap pour Outbound
:
Atteindre le million de wishlists, c'est un rêve qui devient réalité. Notre communauté a été incroyable dès le premier jour, et maintenant, grâce à nos contributeurs qui nous aident à tester le jeu sur le terrain, nous avons fait un grand pas en avant vers la création de l'expérience de roadtrip conviviale que tout le monde attendait.
Outbound s'offre une bêta fermée
Avant son lancement officiel, Outbound
profite d'une bêta fermée, réservée aux joueurs et aux joueuses qui ont participé à la « Kickstarter Beta Edition » et « Alpha ». Cette nouvelle phase de test permettra à Square Glade Games de profiter des retours des testeurs et ainsi d'améliorer l'expérience de jeu en fonction, et ce, dans le but de se préparer pour la sortie d'Outbound
.
Arrivée en 2026 pour Outbound
D'après les dernières informations connues, Outbound doit arriver au cours du premier semestre de l'année 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series
. Pour le moment, nous ne possédons pas de fenêtre de sortie plus précise, mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que Square Glade Games aura communiqué à ce sujet.
Et si Outbound
ne vous dit rien, sachez que nous avons eu l'opportunité d'interviewer les développeurs afin d'en savoir plus à propos de ce jeu cozy multijoueur, qui a de grandes chances de se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses.
commentaire (1)
Qu'ils prennent leur temps, le jeu a beaucoup de potentiel