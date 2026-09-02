Onimusha: Way of the Sword : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2026 à 11h50
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Onimusha: Way of the Sword : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Ça y est, l'attente bientôt à sa fin : Onimusha: Way of the Sword, le nouvel épisode de la saga de Capcom qui fait son grand retour, est sur le point de se rendre disponible sur consoles ainsi que sur PC. Très attendu par les joueurs et les joueuses, avec plus de deux millions d'ajouts à la wishlists, certains d'entre eux se questionnent à propos de l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France, mais aussi sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse ci-dessous.

Heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France

Comme vous le savez probablement déjà, Onimusha: Way of the Sword débarque le 4 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur les différents réseaux sociaux du jeu, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de Onimusha: Way of the Sword.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Ainsi, selon les informations partagées, l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword est fixée à des horaires différents sur PC et consoles. Sur PS5 et Xbox Series, l'attente sera moins longue, bien qu'il arrive relativement tôt sur PC également. 

Voici un récapitulatif des heures de sorties de Onimusha: Way of the Sword :

  • PC → 6h, le 4 septembre
  • PS5 → Minuit, le 4 septembre
  • Xbox Series → Minuit, le 4 septembre
  • Nintendo Switch 2 → Minuit, le 4 septembre

onimusha-way-sword-heure-sortie-france

À lire également

Test Onimusha: Way of the Sword : Le retour fracassant de la franchise culte de Capcom

Test Onimusha: Way of the Sword : Le retour fracassant de la franchise culte de Capcom

Prétéléchargement de Onimusha: Way of the Sword

Les développeurs de chez Capcom ont accompagné cette annonce d'une bonne nouvelle : le prétéléchargement de Onimusha: Way of the Sword sur consoles et PC (via Steam) est disponible dès maintenant. Naturellement, il faut au préalable avoir précommandé l'une des éditions du titre pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé et ainsi vous permettre d'être au rendez-vous pour le lancement de Onimusha: Way of the Sword. Les développeurs préviennent toutefois qu'un téléchargement supplémentaire pourrait être nécessaire le jour J.

Chargement du sondage...

0 votant

Quel est le prix de Onimusha: Way of the Sword ?

Plusieurs éditions sont prévues pour Onimusha: Way of the Sword à savoir la Standard, la Deluxe et la Premium Deluxe. Il faut, ainsi, compter 69,99 € pour la Standard (79,99 € sur consoles), tandis que l'édition Deluxe en vaut 10 de plus. Enfin, la Premium Deluxe est affichée à 89,99 € sur PC et 99,99 € sur consoles. 

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 4 septembre 2026 pour découvrir les aventures de Musashi. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard46,99 € au lieu de 70 €, soit 33 % de réduction.
    • Édition Deluxe56,99 € au lieu de 80 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Premium Deluxe63,99 € au lieu de 90 €, soit 29 % de réduction.
  • Switch 2
    • Édition Standard44,19 € au lieu de 70 €, soit 37 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Avec son quatrième jeu de l'année, Capcom confirme sa domination en 2026
Onimusha 01 septembre 2026

Avec son quatrième jeu de l'année, Capcom confirme sa domination en 2026

Le grand retour de la franchise Onimusha tient toutes ses promesses. Avec des premières critiques élogieuses, le nouveau titre de Capcom s'inscrit dans une année 2026 exceptionnelle pour l'éditeur japonais, surpassant même certaines de ses nouvelles licences les plus attendues.
Test Onimusha: Way of the Sword : Le retour fracassant de la franchise culte de Capcom
Onimusha 31 août 2026

Test Onimusha: Way of the Sword : Le retour fracassant de la franchise culte de Capcom

La licence Onimusha fait son grand retour en cette rentrée 2026 pour le plus grand bonheur de millions de joueurs. Nous avons eu la chance de découvrir cette aventure sur PC, et d'explorer un Kyoto menacé. Voici donc notre avis sur Onimusha: Way of the Sword.
La fin des jeux physiques ne fait ni chaud ni froid à Capcom
Onimusha 07 août 2026

La fin des jeux physiques ne fait ni chaud ni froid à Capcom

Alors que la fin du format physique semble inéluctable, Capcom affiche une sérénité déconcertante. L'éditeur japonais estime que la disparition des disques n'aura aucun impact majeur sur ses activités, fort de ventes numériques écrasantes. Une transition qui soulève pourtant de lourdes questions sur la préservation de nos jeux.

commentaire (0)