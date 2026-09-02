Onimusha: Way of the Sword : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France, sur PC et consoles, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.

Ça y est, l'attente bientôt à sa fin : Onimusha: Way of the Sword, le nouvel épisode de la saga de Capcom qui fait son grand retour, est sur le point de se rendre disponible sur consoles ainsi que sur PC. Très attendu par les joueurs et les joueuses, avec plus de deux millions d'ajouts à la wishlists, certains d'entre eux se questionnent à propos de l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France, mais aussi sur son prétéléchargement. Des questions qui trouvent leur réponse ci-dessous.

Heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword en France

Comme vous le savez probablement déjà, Onimusha: Way of the Sword débarque le 4 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Grâce à une récente publication sur les différents réseaux sociaux du jeu, nous en savons plus à propos de l'horaire de lancement de Onimusha: Way of the Sword.











Ainsi, selon les informations partagées, l'heure de sortie de Onimusha: Way of the Sword est fixée à des horaires différents sur PC et consoles. Sur PS5 et Xbox Series, l'attente sera moins longue, bien qu'il arrive relativement tôt sur PC également.

Voici un récapitulatif des heures de sorties de Onimusha: Way of the Sword :

PC → 6h, le 4 septembre

→ 6h, le 4 septembre PS5 → Minuit, le 4 septembre

→ Minuit, le 4 septembre Xbox Series → Minuit, le 4 septembre

→ Minuit, le 4 septembre Nintendo Switch 2 → Minuit, le 4 septembre

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Prétéléchargement de Onimusha: Way of the Sword

Les développeurs de chez Capcom ont accompagné cette annonce d'une bonne nouvelle : le prétéléchargement de Onimusha: Way of the Sword sur consoles et PC (via Steam) est disponible dès maintenant. Naturellement, il faut au préalable avoir précommandé l'une des éditions du titre pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé et ainsi vous permettre d'être au rendez-vous pour le lancement de Onimusha: Way of the Sword. Les développeurs préviennent toutefois qu'un téléchargement supplémentaire pourrait être nécessaire le jour J.

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Quel est le prix de Onimusha: Way of the Sword ?

Plusieurs éditions sont prévues pour Onimusha: Way of the Sword à savoir la Standard, la Deluxe et la Premium Deluxe. Il faut, ainsi, compter 69,99 € pour la Standard (79,99 € sur consoles), tandis que l'édition Deluxe en vaut 10 de plus. Enfin, la Premium Deluxe est affichée à 89,99 € sur PC et 99,99 € sur consoles.

Rendez-vous donc le 4 septembre 2026 pour découvrir les aventures de Musashi. Vous pouvez d'ores et déjà l'obtenir à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :