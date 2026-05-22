Onimusha: Way of the Sword est toujours prévu pour cette année

Après les succès retentissants de Resident Evil Requiem et Pragmata, sans oublier Monster Hunter Stories 3, Capcom semble toujours prêt à sortir Onimusha Way of the Sword cette année. Une annonce pourrait avoir lieu d'ici quelques jours, lors de l'une des conférences.

L'éditeur japonais Capcom traverse une période faste. Fort du triomphe commercial de Resident Evil Requiem, qui s'est écoulé à plus de sept millions d'exemplaires, et de la belle performance de Pragmata avec ses deux millions de ventes, l'entreprise enchaîne les réussites, surtout si nous rajoutons Monster Hunter Stories 3, également sorti à la même période. Le prochain grand titre très attendu par les amateurs d'action est sans conteste Onimusha: Way of the Sword. Si ce jeu de combat à l'arme blanche n'a pas encore de date de sortie officielle, si ce n'est un simple 2026, l'absence de communication pouvait faire craindre un report interne. Mais il n'en serait rien.

Un développement qui avance à grands pas

Selon l'informateur réputé NateTheHate, le projet est « parfaitement dans les temps » pour un lancement prochain. Bien que Capcom n'ait jamais laissé entendre que le jeu rencontrait des difficultés, il est toujours réconfortant d'apprendre que la production suit son cours sans accroc. En mars dernier, l'équipe de développement avait d'ailleurs confirmé être entrée dans les phases finales de la conception. En avril, après la sortie de Pragmata, la société japonaise avait confirmé que le jeu était d'ailleurs toujours programmé pour 2026.

It is well on-track for this year. — NateTheHate2 (@NateTheHate2) May 19, 2026

Une annonce imminente lors des conférences estivales ?

La question qui brûle les lèvres de la communauté concerne évidemment le moment choisi par l'éditeur pour dévoiler la date de sortie définitive. Deux scènes majeures se profilent à l'horizon pour accueillir une telle révélation. D'une part, le prochain événement State of Play prévu le 2 juin pourrait servir d'écrin idéal lorsque nous connaissons la proximité entre Capcom et Sony.











D'autre part, la conférence du Summer Game Fest le 5 juin représente une alternative tout aussi crédible. L'éditeur japonais a pour habitude de marquer de sa présence ces deux rendez-vous incontournables de l'industrie vidéoludique. Resident Evil Requiem et Monster Hunter Wilds avaient, tous deux, fait des apparitions remarquables.

Si l'annonce semble proche, la période de commercialisation reste soumise à de nombreuses spéculations. Une sortie pendant la période estivale, en juillet ou en août, apparaît comme une option viable au vu de l'avancement du projet. En revanche, le mois de septembre s'annonce particulièrement périlleux. La concurrence sera rude avec les arrivées de poids lourds tels que Marvel's Wolverine, Phantom Blade Zero ou encore The Blood of Dawnwalker.

La fin d'année s'annonce tout aussi embouteillée. Le mois d'octobre serait déjà réservé par Call of Duty: Modern Warfare 4, tandis que le mois de novembre est perçu comme une zone interdite en raison du lancement de Grand Theft Auto 6. L'éditeur devra donc manœuvrer avec une grande prudence pour offrir à la nouvelle aventure de Musashi la visibilité qu'elle mérite. Réponse d'ici quelques jours, si tout se passe bien.