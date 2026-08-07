La fin des jeux physiques ne fait ni chaud ni froid à Capcom

Alors que la fin du format physique semble inéluctable, Capcom affiche une sérénité déconcertante. L'éditeur japonais estime que la disparition des disques n'aura aucun impact majeur sur ses activités, fort de ventes numériques écrasantes. Une transition qui soulève pourtant de lourdes questions sur la préservation de nos jeux.

Le débat sur la préservation du patrimoine vidéoludique n'a jamais été aussi vif. Sony prévoit la fin du support physique dès début 2028, une annonce qui a provoqué une véritable onde de choc au sein de la communauté. Les joueurs redoutent la perte de la propriété réelle de leurs œuvres favorites et s'inquiètent de la pérennité de leurs bibliothèques. Du côté des éditeurs historiques, le son de cloche est bien différent. Capcom vient de prendre la parole publiquement sur ce déclin du marché physique, affichant une tranquillité absolue face à cette mutation inéluctable de l'industrie.

Capcom domine largement le marché dématérialisé

Pour l'entreprise japonaise derrière des franchises légendaires comme Resident Evil, Street Fighter ou Monster Hunter, la disparition progressive des boîtes dans les rayons des magasins spécialisés n'est plus du tout un sujet d'inquiétude. Lors d'une récente prise de parole, la direction de Capcom a tenu à rassurer ses investisseurs en minimisant totalement les conséquences de cette évolution technologique et commerciale.

Environ 90 % de nos ventes en volume sont numériques. Nous ne prévoyons pas d'impact significatif pour le moment.

Cette déclaration limpide illustre parfaitement la transformation radicale des habitudes de consommation des joueurs du monde entier. Capcom n'est d'ailleurs pas une exception isolée dans le paysage actuel. La transition vers le tout numérique s'est violemment accélérée ces dernières années, devenant la norme absolue pour la grande majorité des géants du secteur qui voient leurs marges exploser.













Une tendance globale et inévitable pour le secteur

Les derniers bilans financiers des autres acteurs majeurs de l'industrie confirment cette dynamique écrasante. Nintendo a publié ses résultats trimestriels début août, révélant que les achats sur l'eShop représentent désormais 61,5 % de ses ventes totales de jeux. Il s'agit d'une progression notable par rapport aux 59,3 % enregistrés à la même période l'année précédente, montrant que même le public familial se tourne vers le téléchargement. De son côté, Electronic Arts affiche des statistiques encore plus impressionnantes, avec 81 % de ses revenus générés exclusivement par les ventes numériques.











Face à ces chiffres vertigineux, la position de Sony concernant l'abandon progressif des lecteurs de disques s'appuie officiellement sur l'évolution naturelle des attentes des consommateurs. Néanmoins, de nombreux observateurs et analystes soulignent que cette transition vers le tout dématérialisé cache des enjeux stratégiques bien plus profonds. L'objectif inavoué serait avant tout de consolider le pouvoir des constructeurs, de contrôler totalement l'écosystème de distribution et, in fine, de maximiser les profits en éliminant les coûts de fabrication, de logistique et surtout le marché de l'occasion.

Le prochain jeu de la société sortira d'ailleurs début septembre, avec Onimusha: Way of the Sword, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :