One Piece Odyssey : Une vidéo de gameplay sur l'arc Water Seven

Du gameplay sur l'Arc Water Seven d'One Piece Odyssey

Au début de ce mois de novembre 2022, nous avons appris que l'arc narratif Water Seven serait bel et bien présent sur, en plus du royaume d'Alabasta . En ce jour, nous avons le droit à, comportant des, quant à cet arc.Rappelons que c'est via le monde des souvenirs, soit « Memoria », que les joueurs et les joueuses pourront découvrir Alabasta et l'arc Water Seven, sur One Piece Odyssey. D'ailleurs, en se rendant à Water Seven, nous serons amenéset faisant partie du CP9, notamment Lucci et Kaku. Évidemment, nous pourrons, rencontrer deet accomplir. D'ailleurs,seront également de la partie et proposeront des défis.Par ailleurs, cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en savoir plus quant, soit des « Techniques de Lien ». Il s'agit d'attaques dites « spéciales et surpuissances » que trois personnages peuvent déclencher. Celles-ci devront être débloquées en réalisant la quête « Lien mémoriel », d'après les dernières informations partagées.Pour rappel, sur One Piece Odyssey, nous pourrons incarner tous les membres de l'équipage de Luffy . D'ailleurs, chacun d'entre eux possèdera ses propres capacités et techniques, qui seront amenées à évoluer au fil de l'aventure.One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et ce selon plusieurs éditions . La version PC du titre se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier 2023, sur la plateforme Steam.