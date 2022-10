One Piece Odyssey : Alabasta au cœur d'un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



De nombreux joueurs et joueuses attendent avec impatience de découvrir le prochain jeu plongé dans l'univers d'Eiichirō Oda,, qui est développé par ILCA, Inc et est édité par Bandai Namco. Devant arriver au cours du mois de janvier 2023, le titre ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Et aujourd'hui, encore.En effet, One Piece Odyssey s'est récemment offert, entièrement dédié au. C'est ainsi l'occasion de retrouver un personnage très important de l'arc narratif Alabasta, soit, mais aussi de voir le Vogue Merry. Or, comment cette séquence est rendue possible sur One Piece Odyssey alors que l'équipage de Luffy est censé avoir échoué sur une île mystérieuse ? Cette communication visuelle nous explique que c'est par le biaisque les pirates (et donc les joueurs) pourront se rendre dans ledit royaume.À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si One Piece Odyssey nous laissera explorer d'autres lieux emblématiques du manga/anime. Si tel est le cas, il y a fort à parier que le studio de développement et l'éditeur en charge du titre partageront des informations à ce sujet dans les prochaines semaines, voire mois. Nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir au courant.Pour rappel, One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version PC du titre se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier 2023, sur la plateforme Steam.