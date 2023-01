One Piece Odyssey est-il disponible sur Nintendo Switch ?

One Piece Odyssey sort-il sur Nintendo Switch ?

Sur quelle(s) plateforme(s) retrouver One Piece Odyssey ?

PC Édition Standard → 42,89 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 58,79 € au lieu de 84,99 €, soit 31 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 53,49 € au lieu de 69,99 €, soit 24 % de réduction.



Disponible depuis janvier 2023,, développé par le studio ILCA et édité par Bandai Namco, est, pour rappel, catégorisé comme un JRPG. Cette nouvelle aventure vidéoludique aux côtés de Luffy et de tous les membres de l'équipage de Chapeau de Paille a séduit de nombreux joueurs et joueuses, venant de différentes plateformes. Or, la communauté se demande siEt auquel cas, siMalheureusement, la réponse est négative.. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si le studio ILCA et Bandai Namco ont prévu de sortir, à l'avenir, un portage Switch du soft. Cela pourrait arriver car d'autres jeux One Piece ont eu le droit à ce traitement par le passé : nous pensons, notamment, à One Piece: Pirate Warriors 3 ainsi que le 4. Sans oublier, One Piece: Unlimited World Red. Néanmoins, comme dit précédemment, rien n'est sûr et confirmé pour le moment.Évidemment, si le studio de développement et l'éditeur en charge decommuniquent à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons à jour cet article.est à retrouver sur de plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series et PC (via la plateforme Steam). Aucune version Xbox One n'existe. Par ailleurs, notons queest disponible selon plusieurs éditions : Standard, Deluxe et Collector.Si vous êtes intéressé par, et que vous désirez acheter le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur :