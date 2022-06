One Piece Odyssey : La liste des personnages jouables

La liste des personnages jouables sur One Piece Odyssey

Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Nami

Sanji

Nico Robin

Usopp

Franky

Brook

Chopper

est un RPG développé par ILCA et édité par Bandai Namco. Alors que le soft doit débarquer au cours de cette année 2022, de premières informations concernant. Voici unD'après les dernières informations partagées, notamment celles disponibles sur la page du jeu sur le site officiel de Bandai Namco , les joueurs et les joueuses auront la possibilité de choisir leur protagoniste parmi, sur. Le roster proposé correspond aux membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Ainsi, il sera possible d'en sélectionner un parmi lessuivants :Les compétences de combat et aptitudes des membres de l'équipage de Chapeau de Paille n'ont pas encore été dévoilées, pour le moment. Néanmoins, il y a de fortes chances qu'elles soient similaires à celles présentées dans le manga et dans l'anime One Piece. Dès que Bandai Namco et le studio ILCA auront partagé plus de détails, à ce sujet, nous mettrons à jour cet article.Par ailleurs, à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore s'il sera possible de changer de personnage au cours de l'aventure et donc à tout moment. Par contre, sachez que les neuf membres de l'équipage de Luffy ont tous été présentés dans un trailer, diffusé lors du Summer Game Fest 2022, et listés sur le site officiel japonais deOne Piece Odyssey est prévu pour cette année 2022. Nous ne possédons pas encore de date de sortie précise. En revanche,Dès que le studio ILCA et/ou Bandai Namco dévoilera la date de sortie officielle de One Piece Odyssey, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.