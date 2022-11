One Piece Odyssey : Un nouveau trailer confirme la présence de l'arc Water Seven

L'arc Water Seven confirmé

Depuis la première annonce officielle indiquant la présence d'Alabasta dans, nous nous demandions si d'autres arcs narratifs, issus du manga/de l'anime One Piece, seront de la partie sur le titre d'ILCA, Inc et de Bandai Namco. C'est désormais officiel :En effet, Bandai Namco vient tout juste de partager un nouveau trailer pour One Piece Odyssey. Cette communication visuelle confirme ainsiD'ailleurs, comme pour le royaume d'Alabasta , c'est via le monde des souvenirs que nous pourrons découvrir et parcourir, aux côtés de l'équipage de Luffy, le contenu lié à Water Seven.D'après ce trailer, nous devrons retrouver Usopp, qui a soudainement disparu, et nous serons amenés à affronter. Dans le royaume d'Alabasta, les joueurs pourront réaliser différentes quêtes et primes. Ce sera, très certainement, le cas à Water Seven, également. Cette vidéo n'offre, malheureusement, que très peu de séquences de gameplay, à proprement parler. Or, il y a fort à parier que le studio de développement et l'éditeur en charge du titre en montreront davantage, dans une prochaine vidéo.Pour rappel, One Piece Odyssey arrive le 13 janvier 2023 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et ce selon plusieurs éditions . La version PC du titre se rendra disponible la veille, soit le 12 janvier 2023, sur la plateforme Steam.