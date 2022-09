One Piece Odyssey : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de One Piece Odyssey

Les bonus de précommande de One Piece Odyssey

Ensemble de tenues de voyage pour les personnages jouables (Luffy et son équipage).

10 Pommes exaltantes.

10 Pommes énergiques.

3 Gelées dorées.

Les différentes éditions de One Piece Odyssey



L'édition Standard de One Piece Odyssey

Le jeu de base complet, One Piece Odyssey.

Les bonus de précommande, en cas d'achat avant la sortie officielle du titre.

L'édition Deluxe de One Piece Odyssey

Le jeu de base complet, One Piece Odyssey (version numérique uniquement).

Le Pack d'aventure : DLC à venir et 100 000 Berrys.

Le Pack Deluxe : Tenue de voyage Sniper King (Usopp) et 2 petits bijoux (accessoires).

Les bonus de précommande, en cas d'achat avant la sortie officielle du titre.

L'édition Collector de One Piece Odyssey

Le jeu de base complet, One Piece Odyssey (version numérique uniquement).

Le steelbook de One Piece Odyssey.

Le Pack d'aventure : DLC à venir et 100 000 Berrys.

Le Pack Deluxe : Tenue de voyage Sniper King (Usopp) et 2 petits bijoux (accessoires).

3 cartes postales.

Figurine de Luffy et Lim (230 x 210 x 210 mm).

Les accessoires : Petit bijoux d'objets et Petit bijoux de conversion des PV, en cas d'achat sur le store de Bandai Namco.

Les bonus de précommande, en cas d'achat avant la sortie officielle du titre.

doit arriver sur la plupart des plateformes de jeu au début de l'année 2023. Bandai Namco a annoncé les différentes éditions et bonus de précommande pour le titre. Ci-dessous, vous pouvez découvrir un récapitulatif à ce sujet.Tous les joueurs et toutes les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront automatiquement des bonus, dont voici la liste :Plusieurs éditions sont prévues pour. Les versions numériques du soft peuvent être achetées sur les différents stores : PlayStation Store, Microsoft Store ou encore Steam. Vous pouvez trouver certaines de ces éditions, en physique, auprès des revendeurs habituels (Amazon, Leclerc, Fnac, etc.).L'édition Standard deest affichée au tarif de 69,99 € sur le PlayStation Store et Microsoft Store. En revanche, sur Steam, cette édition est vendue à 59,99 €. Les prix sont similaires sur les différents sites internet de vente, pour la version physique. Cette édition comprend les éléments suivants :Tout comme pour la standard, l'édition Deluxe deest vendue à un tarif un peu plus élevé sur le PlayStation Store et Microsoft Store, soit à 94,99 €, contre 84,99 € sur Steam. En se la procurant, les joueurs et les joueuses obtiendront :Le tarif de l'édition Collector deest de 159,99 € sur le store de Bandai Namco et aux alentours de 170 € auprès des revendeurs habituels. La boîte collector renferme ceci :Rendez-vous donc le 13 janvier 2023 pour découvrir, qui doit se rendre disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (sortie prévue le 12 janvier sur Steam).