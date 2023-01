Conditions de test

Plateforme : Steam (PC)

Steam (PC) Configuration : 64 Go RAM, RTX 3080, I9 12900K, SSD

64 Go RAM, RTX 3080, I9 12900K, SSD Temps de jeu : 31 heures

31 heures Histoire fini : Oui

Oui Manette/Clavier : Manette

L'île de la mémoire

Exploration

Du fan service

Combats

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Loin des standards auxquels nous avons été habitués,se veut novateur tant sur le fond que sur la forme avec, en prime, l'appui D', l'auteur original du manga. Si cela ne vous parle pas forcément, pour les adeptes c'est un réel gage de qualité sur le contenu à venir ainsi que la fiabilité de l'histoire et des personnages.L'histoire deest scindée en deux phases, complémentaires. Notre joyeux équipage ayant violemment accosté sur une île du nom de, ils s'y trouvent bloqués suite aux avaries sur le Sunny, mais surtout, une habitante de l'île. Cette dernière va disperser tous les pouvoirs et la force des membres de l'équipage,, aux quatre coins deC'est ici qu'intervient la seconde phase avecune instance vous faisant vivre des événements passés et dont la résolution permet l'assimilation de certains de vos pouvoirs. Un récapitulatif exhaustif des épisodes pivots de la série, que nous prenons plaisir à parcourir une énième fois, enivré de nostalgie.Notez que l'histoire autour dese voit rapidement grignotée par la puissance des arcs passés de l'anime. Est-ce dû à une relation de longue date avec les personnages et l'histoire de One Piece qui conserve en nous la nostalgie, ou le simple manque de profondeur de? Dans tous les cas, le titre peine à faire naître en nous l'attractive curiosité proposée par le manga, pourtant épaulé dans l'écriture par Oda en personne.est composé de zones séquencées. Les environnements sont graphiquement très concluants et mettent en valeur le charme de l'univers, tant par ses couleurs que sa direction artistique. Vous traversez plaines, déserts ou villes tous en accord avec ce que vous pouvez attendre du titre.Néanmoins, le contraste se joue sur la liberté d'évolution du personnage incarné. Aucun environnement ouvert n'est disponible et la progression s'assimile à du couloir, nous incitant à suivre un chemin balisé. Cette notion ne s'arrête pas à la simple progression, car bien que notre personnage soit en mesure de sauter ou courir, de nombreux murs invisibles sont présents allant jusqu'àCes points auraient pu ne pas être handicapants si l'histoire n'avait pas pour habitude de nous faire balader d'avant en arrière. Ce qui est très frustrant. En effet, si le titre demandepour être totalement bouclé, nous avons souvent espéré le voir se finir plus tôt. Le rythme est assez chaotique et certains événements ne semblent présents que pour nous faire perdre du temps.et le jeu vous propose parfois de jouer pour seulement monter un escalier avant de repartir en cinématique. Malgré de nombreuses quêtes annexes comme, l'aspect Fedex nous pousse à quitter la zone au plus vite tellement nous l'avons arpentée, surtout que, certainement pour éviter d'être envahi d'ennemis.Pour finir, une petite motion pour les donjons qui viennent totalement casser le rythme du jeu. Si certains allers-retours sont nécessaires, la progression se veut tout de mêmeet donne l'impression d'avancer dans l'aventure.Here we go ! Nous y sommes, et c'est très certainement l'aspect du titre le plus jouissif, à condition d'être. Il propose de revivre des éléments clefs avec les combats et/ou émotions qui vont avec. Si les histoires différents légèrement dans le but d'apporter, les finalités restent les mêmes, de quoi s'enchanter à nouveau d'événements parfois oubliés.ne s'arrête pas en si bon chemin et offre la possibilité de jouer la quasi-totalité de l'équipage. En outre, chacun dispose de capacités utiles pour la progression dans l'univers et liées à leurs tempéraments.pourra découper des éléments en acier tandis que Chopper servira à se faufiler dans des endroits étroits.Enfin, les interactions entre les membres de l'équipage sont extraordinaires, même si parfois téléphonées.ne cesseront de se prendre la tête tandis que Nami trouvera toujours le moyen d'atteindre un coffre, même si ce dernier est humainement inaccessible. C'est d'ailleurs cette touche d'humour qui vous suit tout au long de l'aventure et qui permet de garder le sourire,Lors de la première révélation du style de combat, nombre d'entre vous furent interpellés par le choix du tour par tour. Pourtant, quel que soit votre avis, force est de constater que ce système permet une nouvelle fois d'alimenter le fan service. De facto, l'ensemble des compétences de l'équipage sont disponibles et, surtout, avec une qualité d'animation notable.Le système au tour par tour fait donc rapidement son petit effet, mais. En effet, les compétences les plus puissantes, une fois débloquées, seront les seules que vous utiliserez, à condition d'avoir assez de SP. En outre, les combats sont rapidement redondants, en cause : un bestiaire faussement chargé et des patterns répétitifs.Comme les groupes d'ennemis ne changent pas si le monstre attaqué est le même,. Agréable lors du tâtonnement des premiers combats, l'envie d'esquiver les prochains prend rapidement le dessus, seulement mis à mal par le besoin de progression en niveau de l'équipe.Pour pimenter le tout, des objectifs de combat s'annoncent afin de gagner plus d'expérience et/ou éviter de subir une attaque dévastatrice ou selon l'affinité de l'adversaire avec l'un ou l'autre des protagonistes.Les situations qui viennent renverser la tendance sont celles des combats de boss ou ennemis spéciaux. Bien qu'animée par la nostalgie du moment, force est de constater que la seule différence avec ces personnages est le nombre de points de vie attitrés. Les combats s'épuisent en longueurs tandis queL'idée est donc de ressasser les combos, mais sur une durée encore plus longue. Un concept qui avait tout pour plaire, mais qui servira, espérons-le, de prototype pour le prochain titre du studio.Notez tout de même qu'il est possible de modifier la composition de votre équipe ainsi que les équipements attachés. Il ne tient donc qu'à vous de choisir qui réalisera le plus de dégâts, ou qui. Aspect tactique très intéressant qui, comme le reste, perd de charme lorsque nous trouvons une combinaison adaptée à