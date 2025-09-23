OD se dote d'un premier vrai trailer glaçant et angoissant

Présenté lors d'un livestream spécial pour les 10 ans de Kojima Productions, OD s'est offert trois minutes de gameplay. L'ambiance rappelle fortement le légendaire P.T et promet une ambiance particulièrement pesante.
Hideo Kojima
a profité de l'anniversaire de son studio pour dévoiler ses futurs projets, et surtout nous montrer de nouvelles images de OD
, son mystérieux projet annoncé en 2023 en collaboration avec Microsoft. Trois minutes de séquence en Unreal Engine 5 ont été présentées, avec la présence de Phil Spencer
sur scène pour souligner l'implication de Microsoft dans le développement.
Un trailer qui évoque P.T.
La vidéo met en scène Sophia Lillis
, qui pourrait incarner le protagoniste. Elle explore une pièce lugubre et s'approche d'une table ornée de bougies. Alors qu'elle commence à les allumer, une atmosphère oppressante s'installe, rythmée par un design sonore pesant et des séquences majoritairement en vue subjective. Les parallèles avec P.T. sont évidents
, renforçant le sentiment que Kojima cherche à renouer avec l'horreur psychologique et immersive. Pourtant, le créateur s'est voulu clair : « Ce n'est pas un jeu sur l'allumage de bougies
», a-t-il déclaré avec humour, ajoutant que l'expérience risque de faire « vraiment peur ». Ce teaser trailer, en tout cas, pose les bases.
Un projet encore mystérieux
OD portera le sous-titre Knock
, en référence à la peur personnelle d'Hideo Kojima liée au fait de frapper à une porte. Outre Sophia Lillis, le casting inclura également Hunter Schafer
et Udo Kier
, confirmant la volonté du jeu de brouiller les frontières entre cinéma et jeu vidéo.
Phil Spencer a salué une innovation qui concernera « le gameplay, l'histoire et l'engagement des joueurs
», sans pour autant donner de détails concrets. Le célèbre développeur japonais, lui, n'a pas précisé l'avancement du développement, laissant planer le mystère autour d'une sortie encore lointaine
, potentiellement 2026, ou plus loin. Dans tous les cas, OD devrait sortir sur PC et Xbox Series, a minima
. Rendez-vous ces prochains mois pour découvrir une nouvelle facette de ce jeu d'horreur.
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