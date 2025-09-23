OD se dote d'un premier vrai trailer glaçant et angoissant

Présenté lors d'un livestream spécial pour les 10 ans de Kojima Productions, OD s'est offert trois minutes de gameplay. L'ambiance rappelle fortement le légendaire P.T et promet une ambiance particulièrement pesante.

Un trailer qui évoque P.T.

Un projet encore mystérieux

a profité de l'anniversaire de son studio pour dévoiler ses futurs projets, et surtout nous, son mystérieux projet annoncé en 2023 en collaboration avec Microsoft. Trois minutes de séquence en Unreal Engine 5 ont été présentées, avec la présence desur scène pour souligner l'implication de Microsoft dans le développement.La vidéo met en scène, qui pourrait incarner le protagoniste. Elle explore une pièce lugubre et s'approche d'une table ornée de bougies. Alors qu'elle commence à les allumer, une atmosphère oppressante s'installe, rythmée par un design sonore pesant et des séquences majoritairement en vue subjective., renforçant le sentiment que Kojima cherche à renouer avec l'horreur psychologique et immersive. Pourtant, le créateur s'est voulu clair : « Ce n'est pas un jeu sur l'allumage de bougies », a-t-il déclaré avec humour, ajoutant que l'expérience risque de faire « vraiment peur ». Ce teaser trailer, en tout cas, pose les bases., en référence à la peur personnelle d'Hideo Kojima liée au fait de frapper à une porte. Outre Sophia Lillis, le casting inclura égalementet, confirmant la volonté du jeu de brouiller les frontières entre cinéma et jeu vidéo.Phil Spencer a salué une innovation qui concernera « le gameplay, l'histoire et l'engagement des joueurs », sans pour autant donner de détails concrets. Le célèbre développeur japonais, lui, n'a pas précisé l'avancement du développement,, potentiellement 2026, ou plus loin. Dans tous les cas,. Rendez-vous ces prochains mois pour découvrir une nouvelle facette de ce jeu d'horreur.