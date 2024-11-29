No Man's Sky : Toutes les expéditions de l'année sont (re)jouables pendant quelques semaines

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 17h09
À l'instar des trois dernières années, Hello Games va réintroduire les différentes expéditions sorties en 2024 pour que les joueurs puissent les (re)découvrir et obtenir les récompenses liées.
No Man's Sky : Toutes les expéditions de l'année sont (re)jouables pendant quelques semaines
Depuis un peu moins de quatre ans, No Man's Sky propose après chaque mise à jour majeure une expédition, qui introduit souvent les nouveautés, ou permet simplement de participer à une nouvelle histoire et débloquer de nouveaux éléments, encourageant également les joueurs à revenir en jeu de temps en temps. Néanmoins, ces expéditions ne seront jouables que durant une période limitée, ce qui ne permet pas forcément à tout le monde d'y participer. Mais Hello Games a eu la bonne idée, fin 2021, de les réimplanter temporairement, et cela a attiré les joueurs. Et depuis, chaque fin d'année, le studio remet en avant ses expéditions.

Les expédition de retour pour la fin de l'année 2024

Le programme est plus ou moins le même qu'en 2021, 2022 et 2023, avec une expédition par semaine. Dès ce 27 novembre, et jusqu'au 5 février, les cinq expéditions de l'année seront jouables. Vous pouvez en profiter selon le modèle suivant : 
  • 27 novembre  - 11 décembre → Expédition Omega
  • 11 décembre - 25 décembre → Expédition Adrift
  • 25 décembre - 8 janvier → Expédition Liquidators
  • 8 janvier - 22 janvier → Expédition Aquarius
  • 22 janvier - 8 février → Expédition The Cursed
Miniature vidéo

Parmi les récompenses, nous retrouvons des ensembles exclusifs de personnalisations sur le thème de l'Atlas, des fonds marins et des insectes, les vaisseaux Iron Vulture, Starborn Runner et Boundary Herald ou encore une frégate fantôme. Pour rappel, les expéditions ont été introduites en 2021 et permettent de profiter d'une petite histoire, via des missions relativement simples pour la plupart. L'objectif est, notamment, de mettre en avant des fonctionnalités présentes dans No Man's Sky et peuvent, très souvent, être une bonne chose pour celles et ceux n'ayant pas une grande expérience sur le jeu, afin de mieux connaître certaines mécaniques. 

Concernant l'avenir de No Man's Sky, Hello Games devrait continuer ces prochains mois à publier de nouvelles mises à jour, dans le but d'améliorer encore un peu plus l'expérience, qui est devenue très, très complète au fil des années. 2025 verra encore No Man's Sky s'améliorer. Mais le studio a aussi dévoilé un nouveau jeu l'an dernier, Light No Fire, qui se veut très ambitieux et pourrait donner des signes de vie prochainement.

No Man's Sky reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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