No Man's Sky revient de loin, et décroche le Graal 8 ans plus tard

Sorti en 2016, No Man's Sky n'avait pas séduit à l'époque, loin de là. Huit ans plus tard, les choses sont bien différentes et le jeu d'Hello Games vient d'atteindre une étape importante.
À cause d'une campagne marketing un peu trop ambitieuse, peut-être, et sûrement d'une sortie potentiellement précipitée, qui n'offrait pas l'expérience attendue, No Man's Sky avait connu une vague de critiques, justifiée, lors de son lancement en 2016
. Mais Hello Games n'a jamais baissé les bras et a souhaité remonter la pente, à force de travail.
Ce chemin n'a pas été une ballade tranquille, loin de là, mais après plusieurs dizaines de mises à jour, No Man's Sky a enfin revu la lumière, la première synonyme de redressement ayant été NEXT, avant de définitivement mettre le cap vers la rédemption avec BEYOND
, début 2019. Quelques années plus tard, il fait désormais partie des jeux les mieux notés
, et plus appréciés, après avoir connu critiques et moqueries.
No Man's Sky obtient enfin des évaluations très positives sur Steam
À l'heure où les sorties sont nombreuses, avec une forte concurrence, Hello Games a réussi à inverser la tendance, après huit longues années de travail. Plusieurs mises à jour par an, apportant toujours de nouvelles fonctionnalités et des améliorations, ont permis au jeu d'obtenir, sur sa page Steam, des évaluations « très positives » en regroupant tous les avis depuis la sortie
.
Si cela fait déjà quelque temps que les évaluations récentes affichaient ce message, la catégorie qui regroupe tous les avis depuis la sortie n'a obtenu ce statut qu'en cette fin de mois de novembre, pour le plus grand plaisir de Sean Murray, son développeur.
D'ailleurs, comme il le rappelle sous sa publication, le jeu figure (encore) dans une catégorie des Game Awards. Cette année, c'est dans le meilleur support communautaire, mais il aura fort à faire face à Fortnite
ou Baldur's Gate 3
notamment. Hello Games travaille également sur un nouveau jeu, toujours ambitieux, Light No Fire
.No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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