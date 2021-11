No Man's Sky : Pour la fin d'année, toutes les Expéditions seront (re)jouables

24 novembre - 7 décembre → Expédition Pionniers

8 décembre - 21 décembre → Expédition Normandy (comprenant le Normandy SR1 de Mass Effect)

(comprenant le Normandy SR1 de Mass Effect) 22 décembre - 4 janvier → Expédition Cartographers

5 janvier - 19 janvier → Expédition Emergence

En début d'année, les joueurs deont accueilli les expéditions, une nouvelle manière de découvrir le jeu, avec, naturellement, des récompenses à la clé pour quiconque vient à bout des missions proposées. Hello Games a indiqué, sur le site officiel, que les équipes ont été ravies de voir l'engouement autour de ce mode de jeu, ce qui les a encouragés àAinsi, si vous faites partie de celles et ceux ayant atterri dans l'univers deentre-temps, ou qui n'ont tout simplement pas eu le temps, ou l'envie, de découvrir ces nouveautés, vous allez avoir une seconde chance. Hello Games permet, pour cette fin d'année, de les redécouvrir, et de récupérer le même contenu en termes de récompenses qu'à l'époque. De ce fait, le Normandy SR1 de Mass Effect sera récupérable, encore une fois.Voici le planning des Expéditions pour cette fin d'année :En outre, le studio a déployé une petite mise à jour, visant à corriger un certain nombre de problèmes, que ce soit au niveau de l'affichage, des constructions ou encore des missions. Pour conclure,pour intensifier encore plus l'expérience.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :