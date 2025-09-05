No Man's Sky : Les joueurs transforment leurs vaisseaux en DeLorean, iPhone et même en guitare

Avec la mise à jour Voyagers, No Man's Sky vit une nouvelle renaissance. Les joueurs exploitent la liberté totale offerte par la construction de vaisseaux Corvette pour créer des designs délirants, allant des pirates de l'espace aux références cultes de la pop culture.
Sorti en 2016 dans la controverse, No Man's Sky
est désormais l'un des plus grands come-back de l'histoire du jeu vidéo. Après neuf ans de mises à jour gratuites, Hello Games continue de surprendre avec Voyagers
, qui introduit des vaisseaux personnalisables multi-équipage
. Résultat, la communauté déborde de créativité et inonde l'univers de constructions aussi impressionnantes que loufoques, prouvant sa créativité.
Une liberté de création sans limites
Grâce au Corvette Workshop
, les joueurs assemblent leurs vaisseaux pièce par pièce, en modifiant autant l'extérieur que l'intérieur. Chaque section de coque peut être peinte, déplacée et agencée librement, tandis que l'intérieur devient un espace entièrement traversable. Il est possible d'installer des modules d'habitation
aux styles variés (Titan, Ambassador, Thunderbird) mais aussi d'améliorer la maniabilité et la puissance du vaisseau avec des réacteurs, boucliers, moteurs et upgrades technologiques
. Il n''en fallait pas plus pour que la communauté fasse preuve de créativité, et l'expose sur les réseaux sociaux.
Des pirates de l'espace aux créations absurdes
Les premiers résultats sont spectaculaires : des vaisseaux pirates géants
surgissent déjà aux quatre coins de l'univers, conçus par des joueurs comme u/Equivalent-Tie3212 avec un joli bateau pirate, ou u/Darrastan et son magnifique navire.
D'autres ont préféré s'amuser avec des références délirantes, transformant leurs Corvettes en véritables clins d'œil culturels. Parmi les créations les plus folles, on retrouve par exemple :
- Une DeLorean sortie tout droit de Retour vers le futur.
- Thomas le petit train en version spatiale.
- Une F1
- Une guitare électrique
- Martin de Cars
- Un iPhone 12 Pro Max
- Et même une pelleteuse, une tortue et un vaisseau « île »
Star Wars présent en force
Évidemment, de nombreux joueurs ont aussi voulu mettre en avant l'univers de Star Wars avec plusieurs vaisseaux iconiques, tels que le Faucon Millenium ou un vaisseau impérial.
Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela sur le Reddit de No Man's Sky
, qui regorge de créations aussi originales que réussies.No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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