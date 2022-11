No Man's Sky : Les expéditions (re)jouables pour la fin de l'année

Les expédition de retour pour la fin de l'année

24 novembre - 8 décembre → Expédition Exobiology

8 décembre - 22 décembre → Expédition Blighted

22 décembre - 5 janvier → Expédition Léviathan

5 janvier - 18 janvier → Expédition Polestar

PC → 15,49 € au lieu de 54,99 €, soit 72 % de réduction.

→ Xbox → 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit 50 % de réduction.

À la fin de l'année 2021, les développeurs deavaient organisé un petit événement, lequel proposait toutes les deux semaines l'une des expéditions parues plus tôt dans l'année. Sans surprise,Cela permet soit de les refaire si vous aviez aimé l'expérience, soit tout simplement de les découvrir, tout en récupérant les bonus exclusifs.Le programme est plus ou moins le même qu'en 2021. Dès ce 24 novembre, et jusqu'au 18 janvier,. Vous pouvez en profiter selon le modèle suivant :Pour rappel, les expéditions ont été introduites en 2021 et permettent de profiter d'une petite histoire, via des missions relativement simples pour la plupart. L'objectif est, notamment, de mettre en avant des fonctionnalités présentes danset peuvent, très souvent, être une bonne chose pour celles et ceux n'ayant pas une grande expérience sur le jeu, afin de mieux connaître certaines mécaniques. De plus, de nombreuses récompenses sont offertes en les terminant.Concernant l'avenir de, après une année 2022 riche en nouveautés, encore, et l'arrivée du titre sur Nintendo Switch, Hello Games devrait continuer ces prochains mois à publier de nouvelles mises à jour, dans le but d'améliorer encore un peu plus l'expérience, qui est devenue très, très complète.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :