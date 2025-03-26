No Man's Sky : La nouvelle mise à jour Relics vous transforme en paléontologue spatial

Après avoir exploré les galaxies infinies, No Man's Sky vous propose désormais de remonter le temps avec la mise à jour 5.6 baptisée « Relics ». Au programme : assemblage de squelettes aliens, fouilles archéologiques et batailles épiques contre de mystérieux gardiens de pierre…
La mise à jour Relics
introduit un nouvel aspect à l'univers déjà riche de No Man's Sky
: la paléontologie spatiale
. Vous allez pouvoir exhumer des centaines d'os uniques, assembler des créatures préhistoriques extraterrestres et découvrir les secrets enfouis depuis des millénaires à travers une expédition communautaire inédite.
Devenez créateur de créatures antiques dans No Man's Sky
Avec Relics
, vous pourrez récupérer une incroyable variété d'os fossilisés et imaginer à quoi ressemblaient autrefois les créatures extraterrestres disparues. Assemblez des squelettes
entiers grâce à une multitude de possibilités :
- Ribcages renforcés ou hérissés de pointes
- Membres préhensiles ou articulés
- Crânes de créatures variées (chiens de guerre, vers titanesques…)
- Queues et vertèbres en tous genres
Une fois vos créatures assemblées, vous pourrez même exposer vos créations ou les échanger avec d'autres joueurs.
Affrontez de nouveaux gardiens et créatures énigmatiques
Cette mise à jour introduit aussi des gardiens de pierre colossaux qui protègent les sites archéologiques. Ces ennemis imposants n'hésiteront pas à vous attaquer si vous dérangez leur repos, offrant alors de nouveaux combats :
- Gardiens de pierre flottants prêts à lancer roches et cristaux
- Colosses de pierre mystérieux, vestiges de civilisations anciennes
- Vers squelettiques géants, surgissant du sable pour assombrir les cieux
Prudence, ces rencontres risquent d'être explosives.
Une expédition communautaire pour reconstituer la vie passée
Évidemment, lors de chaque mise à jour majeure, Hello Games propose aux joueurs une nouvelle expédition
. Cette fois, participez à l'expédition Relics
organisée par la Société Galactique de Paléontologie, où vous pourrez :
- Découvrir des sites de fouilles interplanétaires
- Obtenir des récompenses exclusives (compagnon squelettique, couronne Basilisk…)
- Débloquer un aspect unique pour votre personnage : la « pierre vivante »
De quoi découvrir les nouveautés de cette mise à jour en douceur. En prime, cette expédition vous permettra de collecter des reliques précieuses et de commercer avec des collectionneurs spécialisés à bord des stations spatiales.
D'autres nouveautés majeures à découvrir avec Relics
La mise à jour Relics améliore également d'autres aspects du jeu :
- Mode abandonné amélioré (stations abandonnées avec équipements et améliorations à récupérer)
- Cuisine à base d'os avec des effets bénéfiques pour votre personnage
- Navigation améliorée permettant de repérer facilement des planètes rares depuis votre vaisseau
- Possibilité de décorer librement vos bases avec des ossements trouvés lors de vos explorations
Cette mise à jour gratuite est disponible dès maintenant pour tous les joueurs de No Man's Sky. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel. Rappelons que Hello Games travaille sur un autre jeu ambitieux, Light No Fire
.
commentaire (0)