No Man's Sky : La mise à jour Waypoint (version 4.0) est disponible

Mise à jour Waypoint sur No Man's Sky

, et celle-ci apporte son lot d'améliorations, mais aussi de nouveautés. Que vous soyez un ancien joueur, expérimenté, ou un novice de ces explorations spatiales, vous y trouverez votre bonheur.Dès maintenant, vous pouvez retrouveren téléchargement sur toutes les plateformes, alors que le jeu arrive sur Nintendo Switch, avec toutes les mises à jour, dont. Celle-ci permet de profiter de nombreuses améliorations, des équilibrages, mais aussi de nouveautés plus impactantes pour le gameplay.Nous pouvons relever, comme prévu,. Parfait pour découvrir. Le mode survie lui améliore la progression avec une difficulté qui augmente au fil de vos aventures, en fonction de ce que vous allez découvrir et les ressources débloquées. Vous croiserez d'ailleurs un peu plus de monde lors de vos périples, que ces joueurs soient en mode Détente, Survie ou même en partie personnalisée.Côté gameplay pur,. Cela concerne aussi bien l'inventaire de l'armure, celui de l'arme et celui de votre vaisseau. D'ailleurs, si cela fait quelques mois que vous n'avez pas lancé le jeu, vous aurez le droit à un récapitulatif des derniers ajouts, si vous reprenez votre partie en cours.Pour finir, mentionnons de nouveaux collectibles, et donc de nouvelles choses à crafter, mais aussi une sauvegarde automatique plus intuitive et régulière. Il ne s'agit pas de la mise à jour la plus importante de ces derniers mois, mais elle permet tout de même d'améliorer encore un peu plus l'expérience de. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le patch notes complet sur le site officiel , pour tout savoir de la