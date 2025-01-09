No Man's Sky : L'excellente nouvelle pour une partie des joueurs

Déjà disponible sur la majeure partie des plateformes, No Man's Sky pourrait arriver sur une nouvelle console.

No Man's Sky disponible tout de suite sur la Switch 2 ?

NS2 NMS⬆️✅ — Nash Weedle 💎 (@NWeedle) December 30, 2024







PC → 16,29 € au lieu de 59 €, soit 72 % de réduction.

→ Xbox → 18,49 € au lieu de 50 €, soit 63 % de réduction.

. Sa disponibilité sur la plupart des plateformes, à savoir PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch a également permis à un large public de le découvrir et suivre les mises à jour proposées par Hello Games, améliorant l'expérience à chaque fois.Selon les informations partagées par un insider réputé pour sa fiabilité et les exclusivités qu'il a eues ces dernières années,Celle-ci n'est pas encore officielle, mais cela ne saurait tarder compte tenu des différents leaks, et même des présentations d'accessoires lors du CES 2025, ne laissant que peu de place au doute. Et la bonne nouvelle serait queReste à savoir, si le portage se précise, si celles et ceux l'ayant déjà acheté sur Nintendo Switch profiteront d'une mise à jour gratuite, ou devront le racheter. Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à l'officialisation de la Nintendo Switch 2 dans un premier temps, et du portage de No Man's Sky sur cette plateforme dans un deuxième.reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :