No Man's Sky : L'excellente nouvelle pour une partie des joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2025 à 15h34
Déjà disponible sur la majeure partie des plateformes, No Man's Sky pourrait arriver sur une nouvelle console.
No Man's Sky : L'excellente nouvelle pour une partie des joueurs
Malgré toutes les critiques à la sortie, No Man's Sky est devenu, quelques années plus tard, une référence dans le genre et l'un des meilleurs jeux spatiaux de ces dernières années. Sa disponibilité sur la plupart des plateformes, à savoir PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch a également permis à un large public de le découvrir et suivre les mises à jour proposées par Hello Games, améliorant l'expérience à chaque fois. C'est d'ailleurs de la Nintendo Switch que nous allons parler, étant donné que No Man's Sky devrait très probablement arriver sur la version 2.

No Man's Sky disponible tout de suite sur la Switch 2 ?

Selon les informations partagées par un insider réputé pour sa fiabilité et les exclusivités qu'il a eues ces dernières années, chez Hello Games, les équipes travailleraient effectivement pour un portage de No Man's Sky sur la Nintendo Switch 2.

Celle-ci n'est pas encore officielle, mais cela ne saurait tarder compte tenu des différents leaks, et même des présentations d'accessoires lors du CES 2025, ne laissant que peu de place au doute. Et la bonne nouvelle serait que No Man's Sky arriverait assez vite dans le catalogue, permettant d'y jouer dans des conditions encore meilleures et de profiter pleinement de cette expérience sans pareille
Reste à savoir, si le portage se précise, si celles et ceux l'ayant déjà acheté sur Nintendo Switch profiteront d'une mise à jour gratuite, ou devront le racheter. Dans tous les cas, il faudra patienter jusqu'à l'officialisation de la Nintendo Switch 2 dans un premier temps, et du portage de No Man's Sky sur cette plateforme dans un deuxième.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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