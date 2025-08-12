No Man's Sky fête ses 9 ans avec des aliens en peluche

Pour célébrer son neuvième anniversaire, No Man's Sky transforme deux de ses races extraterrestres iconiques en adorables peluches, déjà disponibles en précommande.
Sorti dans la douleur en 2016, No Man's Sky
est devenu en neuf ans l'un des plus beaux exemples de rédemption vidéoludique. Après un lancement catastrophique, Hello Games
a travaillé d'arrache-pied pour corriger les problèmes, enrichir l'univers et regagner la confiance des joueurs. Aujourd'hui, le titre est considéré comme l'un des meilleurs jeux spatiaux, avec plus de 18 quintillions de planètes
à explorer et une infinité d'histoires à vivre.
Les Gek et les Voyageurs en version câline
Pour marquer ce neuvième anniversaire, le studio lance deux peluches officielles
inspirées des races alien les plus emblématiques du jeu :
- Les Gek, ces marchands reptiliens à bec
- Les Voyageurs, mystérieux explorateurs interstellaires
Ces peluches mesurent environ 23 cm (9 pouces) et sont proposées au prix de 29,99 $
pièce. Elles sont disponibles en précommande sur Youtooz
, avec une expédition prévue pour décembre 2025
. La bonne nouvelle est qu'elles peuvent être achetées depuis n'importe où dans le monde. Ces peluches ne sont pas réservées aux États-Unis ou au territoire nord-américain. Ainsi, les joueurs français amoureux du jeu pourront en acheter une, s'ils le désirent.
Du contenu en jeu pour l'occasion ?
La dernière mise à jour de No Man's Sky, Beacon, date du mois de juin. Sachant que Hello Games nous a habitués, ces derniers mois, à publier une mise à jour tous les trois mois environ (parfois plus, parfois moins), il n'est pas impossible qu'une nouvelle arrive d'ici à la fin du moins d'août, pour marquer le coup.
Si tel est le cas, Sean Murray, fondateur du studio, ne devrait pas tarder à teaser le contenu de la mise à jour. Sinon, une Expédition spéciale pour les 9 ans pourrait aussi être introduite.
No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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