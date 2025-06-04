No Man's Sky dévoile Beacon, sa nouvelle mise à jour majeure, avec plein de nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juin 2025 à 16h13
Prenez le contrôle de colonies interplanétaires, explorez des avant-postes robotiques secrets et découvrez un gameplay enrichi avec la mise à jour Beacon (5.7), disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.
No Man's Sky dévoile Beacon, sa nouvelle mise à jour majeure, avec plein de nouveautés
Avec cette nouvelle mise à jour, No Man's Sky continue de se renouveler en profondeur, introduisant des mécaniques de gestion encore plus immersives, une esthétique visuelle renouvelée, et un confort de jeu accru pour tous les joueurs, y compris ceux de la toute nouvelle Nintendo Switch 2 Edition.

Devenez le gestionnaire ultime de colonies interplanétaires

La grande nouveauté de la mise à jour Beacon est la possibilité de gérer jusqu'à quatre colonies simultanément. Chaque colonie dispose de ses propres citoyens, défis et spécificités :
  • Historique complet → Gardez un œil sur les statistiques clés de votre colonie, telles que la satisfaction des citoyens, les attaques Sentinelles repoussées, ou encore les nouvelles constructions réalisées.
  • Festivités pyrotechniques → Vos colons célèbrent désormais les grands événements (festivals, arrivée de nouveaux citoyens, constructions…) avec des feux d'artifice spectaculaires.
  • Inspections détaillées → Obtenez des détails précis sur chaque bâtiment, leur contribution à la prospérité générale et leur influence sur le bonheur des habitants.
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Découverte des mystérieuses colonies Autophages

Partez à la rencontre des Autophages, une race secrète de robots établis dans des colonies discrètes faites de métal recyclé et de cristal. Gagnez leur confiance pour devenir leur gestionnaire, et découvrez leurs secrets.
  • Habitants Autophages → Intégrez ces étranges êtres robotiques à vos colonies et apprenez à déchiffrer leurs pensées fragmentées.
  • Nouvelles structures Autophages → Accédez à des pièces décoratives uniques et construisez des bases au style futuriste distinctif.
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Une gestion approfondie et personnalisée

La gestion des colonies a été entièrement repensée pour plus de profondeur stratégique. Les joueurs pourront notamment améliorer des bâtiments pour être plus efficace, ou leur apparence, produire des ressources précises selon vos spécialités ou encore offrir plus de dilemmes pour vos citoyens, avec des événements enrichis. En bref, le système de colonies sera bien plus important et plaisant.

De nouvelles mécaniques de défense et de menaces

Vos colonies font face à des menaces renforcées et plus variées. Il faudra défendre les airs avec un escadron spécial pour lutter contre les raids pirates, faire face à la nouvelle menace, la « Vile Insect Queen », qui rodera autour de vos colonies, tandis les combats seront plus intéressants avec l'ajout de nouvelles possibilités tactiques, avec par exemple les drones.

Améliorations de confort et d'immersion

Plusieurs ajouts et ajustements rendent l'expérience de jeu plus agréable et personnalisée. Il est désormais possible de choisir une voix masculine ou féminine pour l'exosuit, ou de désactiver l'IA pour n'avoir aucun commentaire. Dans la même idée, il sera possible de personnaliser les sons de respiration et d'effort de votre personnage avec différents types de voix.

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Équilibrage général et améliorations techniques

La mise à jour Beacon apporte également des ajustements généraux pour optimiser l'expérience des joueurs :
  • Vos colonies prospères influencent positivement l'économie de tout leur système solaire.
  • Profitez d'un meilleur accrochage des pièces de construction et d'une compatibilité totale avec le cross-save entre toutes les plateformes.
  • Grâce au Super Sampling par machine learning d'Intel, bénéficiez de meilleures performances graphiques sur PC.
  • Les incursions Sentinelles sont désormais moins fréquentes, et les décisions proposées aux gestionnaires sont enrichies et mieux récompensées.

La Nintendo Switch 2 Edition arrive 

Avec le lancement de la Switch 2, les joueurs pourront obtenir la version native de No Man's Sky, qui arrive avec tout le contenu bien entendu, et de nombreuses améliorations :
  • Graphismes améliorés et plus détaillés.
  • Mode multijoueur complet avec cross-play et cross-save.
  • Interface HD, contrôles tactiles, gyro-visée et un framerate fluide.
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En résumé, la mise à jour Beacon apporte :

  • Gestion avancée de multiples colonies
  • Découverte et gestion des colonies Autophages
  • Personnalisation accrue et décisions stratégiques approfondies
  • Ajout de nouvelles menaces et mécaniques de défense
  • Optimisation technique, confort de jeu renforcé, personnalisation sonore
  • Expérience enrichie sur la Nintendo Switch 2
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Avec Beacon, No Man's Sky consolide son univers toujours plus vaste et immersif, enrichissant considérablement l'expérience de ses joueurs, qu'ils soient des vétérans de l'exploration intergalactique ou de nouveaux venus prêts à découvrir cette aventure exceptionnelle. Rappelons que Hello Games travaille sur un autre jeu ambitieux, Light No Fire.

No Man's Sky reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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