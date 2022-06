No Man's Sky débarquera sur le PlayStation VR2

Il y a trois ans, à l’occasion de la sortie de notre mise à jour Beyond, nous avons entièrement repensé No Man’s Sky pour en faire une véritable expérience en réalité virtuelle. La tâche était grande, mais c’est rapidement devenu l’un des plus gros succès des jeux en VR, chacun des membres de notre communauté ayant pu bénéficier gratuitement de cette mise à jour. Nous voulions que les joueurs aient la possibilité de parcourir notre univers sous un jour nouveau, dans son intégralité et en parfaite immersion. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que No Man’s Sky est en cours de développement pour le PlayStation VR2. (Le système PS VR2 est également toujours en développement.) C’est également l’occasion idéale pour nous de revenir sur notre expérience avec la réalité virtuelle.

À l'heure actuelle, No Man's Sky est d'ores et déjà disponible en VR sur PC et PS4, et ce grâce à la mise à jour Beyond. Or, le studio de développement en charge du jeu, Hello Games, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et ne cesse d'apporter des nouveautés au titre.D'ailleurs, lors du dernier State of Play, qui s'est déroulé dans la nuit du 2 au 3 juin, nous avons appris que, à destination de la PS5. Dans un récent post sur le site PlayStation Blog , le fondateur du studio Hello Games, Sean Murray, a écrit :

Les développeurs ont profité de cette conférence PlayStation pour partager une vidéo, à ce sujet. Ajoutons que pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date de sortie précise du PlayStation VR 2.

PC Édition Standard → 13,1 € au lieu de 54,99 €, soit 76 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 24,99 € au lieu de 49,99 €, soit 50 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Pour rappel,est disponible sur PC, Xbox One et PS4. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :