No Man's Sky débarque sur iPhone et iPad

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 octobre 2026 à 17h07
L'univers infini de No Man's Sky s'apprête à tenir dans votre poche. Hello Games vient d'annoncer l'arrivée de son célèbre jeu d'exploration spatiale sur iPhone et iPad, une prouesse technique impressionnante qui promet l'expérience complète dans un format ultra-compressé.
No Man's Sky débarque sur iPhone et iPad

Oui, vous avez bien  lu, l'univers infini de No Man's Sky s'apprête à tenir dans le creux de votre main. Hello Games a officiellement confirmé le lancement de son jeu de survie et d'exploration spatiale sur les appareils iOS, comprenant donc l'iPhone. Dès le 28 octobre, les possesseurs d'iPhone et d'iPad pourront plonger dans cette aventure galactique qui ne cesse de s'enrichir depuis près d'une décennie.

Un défi technique jugé impossible

L'idée de porter un univers généré de manière procédurale sur un téléphone mobile semblait initialement irréalisable. Sean Murray, le fondateur du studio, a expliqué que ce projet est né juste après la sortie de la version Mac en 2023, lorsqu'un membre de l'équipe a suggéré pouvoir faire tourner le jeu sur un smartphone d'Apple.

Honnêtement, je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que j'y joue moi-même pour la première fois. Il y avait quelque chose de magique à voir cet univers généré sur un si petit appareil.

Le créateur compare cet exploit aux portages du jeu sur Nintendo Switch ou en réalité virtuelle, des projets qui ont tous commencé par une ambition technique qui semblait insurmontable au premier abord pour les équipes de développement.

Miniature vidéo

L'expérience complète dans moins de 5 Go

La question que tous les joueurs se posent concerne inévitablement les concessions faites pour adapter un tel titre sur mobile. Sean Murray se veut rassurant à ce sujet et affirme qu'il ne s'agit absolument pas d'une version allégée. Le jeu comprendra l'intégralité de l'univers à explorer, incluant toutes les mises à jour majeures déployées par Hello Games au fil des années, y compris la dernière, Cosmos.

Plus impressionnant encore, l'équipe de développement a réussi à compresser l'ensemble de ces données pour que le téléchargement pèse moins de 5 Go ( à titre de comparaison, la version PC pèse actuellement 31 Go). Une véritable prouesse d'optimisation qui permettra aux joueurs de conserver un espace de stockage raisonnable sur leurs appareils. Le titre sera d'ailleurs compatible avec tous les modèles à partir de l'iPhone 11 et de l'iPad Air de troisième génération.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si l'expérience solo est complète, certaines fonctionnalités manqueront tout de même à l'appel lors de la sortie. Le mode multijoueur ainsi que la gestion des colonies planétaires ne seront pas disponibles le premier jour. Hello Games adopte ici la même stratégie que lors du lancement sur Nintendo Switch, prévoyant d'intégrer ces éléments ultérieurement en fonction des retours et de l'engagement de la communauté mobile.

Optimisation et modèle économique

Pour garantir un confort de jeu optimal, les contrôles tactiles ont été entièrement repensés. Le jeu prendra également en charge les manettes classiques, la diffusion sur écran et même le combo clavier et souris pour les utilisateurs d'iPad. Le studio souligne avoir fourni un travail colossal sur la gestion de la batterie et la thermodynamique afin d'éviter la surchauffe lors des longues sessions d'exploration.

Chargement du sondage...

0 votant

Afin d'attirer un maximum de nouveaux voyageurs intergalactiques, Hello Games a opté pour une approche prudente concernant la monétisation. Le jeu sera jouable gratuitement lors de son lancement, le temps de l'essayer, avant de passer par la case achat, permettant à chacun de tester les performances sur son propre appareil avant de passer à la caisse pour débloquer la version définitive.

Sinon, si vous ne possédez pas encore No Man's Sky et souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :

  • PC → 14,99 € au lieu de 59 €, soit 75 % de réduction.
  • Xbox → 18,19 € au lieu de 50 €, soit 64 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 €19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

No Man's Sky accueille Cosmos, sa plus grande mise à jour spatiale
No Man's Sky 09 septembre 2026

No Man's Sky accueille Cosmos, sa plus grande mise à jour spatiale

Pour fêter ses dix ans, No Man's Sky déploie Cosmos, sa plus grande mise à jour spatiale à ce jour. Entre la gestion de stations, la création d'alliances et l'exploration d'épaves dangereuses, le titre de Hello Games réinvente intégralement son univers pour offrir une expérience inédite aux explorateurs.
No Man's Sky : Sean Murray l'avoue, sans les joueurs, les mises à jour auraient cessé
No Man's Sky 20 août 2026

No Man's Sky : Sean Murray l'avoue, sans les joueurs, les mises à jour auraient cessé

Dix ans après son lancement tumultueux, No Man's Sky continue de fasciner. Sean Murray, le patron de Hello Games, s'est récemment confié sur cette longévité exceptionnelle. Il explique pourquoi le studio continue d'abreuver les joueurs de contenu gratuit aujourd'hui.
Sean Murray se fiche des records de joueurs sur No Man's Sky
No Man's Sky 18 août 2026

Sean Murray se fiche des records de joueurs sur No Man's Sky

Après dix ans de développement et des records d'audience impressionnants, le créateur de No Man's Sky se confie. Pour Sean Murray, les véritables sommets de cette aventure ne résident pas dans les récompenses, mais dans la cohésion de son équipe face aux défis techniques.

commentaire (0)