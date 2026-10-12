No Man's Sky débarque sur iPhone et iPad

L'univers infini de No Man's Sky s'apprête à tenir dans votre poche. Hello Games vient d'annoncer l'arrivée de son célèbre jeu d'exploration spatiale sur iPhone et iPad, une prouesse technique impressionnante qui promet l'expérience complète dans un format ultra-compressé.

Oui, vous avez bien lu, l'univers infini de No Man's Sky s'apprête à tenir dans le creux de votre main. Hello Games a officiellement confirmé le lancement de son jeu de survie et d'exploration spatiale sur les appareils iOS, comprenant donc l'iPhone. Dès le 28 octobre, les possesseurs d'iPhone et d'iPad pourront plonger dans cette aventure galactique qui ne cesse de s'enrichir depuis près d'une décennie.

Un défi technique jugé impossible

L'idée de porter un univers généré de manière procédurale sur un téléphone mobile semblait initialement irréalisable. Sean Murray, le fondateur du studio, a expliqué que ce projet est né juste après la sortie de la version Mac en 2023, lorsqu'un membre de l'équipe a suggéré pouvoir faire tourner le jeu sur un smartphone d'Apple.

Honnêtement, je ne l'ai pas cru jusqu'à ce que j'y joue moi-même pour la première fois. Il y avait quelque chose de magique à voir cet univers généré sur un si petit appareil.

Le créateur compare cet exploit aux portages du jeu sur Nintendo Switch ou en réalité virtuelle, des projets qui ont tous commencé par une ambition technique qui semblait insurmontable au premier abord pour les équipes de développement.

L'expérience complète dans moins de 5 Go

La question que tous les joueurs se posent concerne inévitablement les concessions faites pour adapter un tel titre sur mobile. Sean Murray se veut rassurant à ce sujet et affirme qu'il ne s'agit absolument pas d'une version allégée. Le jeu comprendra l'intégralité de l'univers à explorer, incluant toutes les mises à jour majeures déployées par Hello Games au fil des années, y compris la dernière, Cosmos.

Plus impressionnant encore, l'équipe de développement a réussi à compresser l'ensemble de ces données pour que le téléchargement pèse moins de 5 Go ( à titre de comparaison, la version PC pèse actuellement 31 Go). Une véritable prouesse d'optimisation qui permettra aux joueurs de conserver un espace de stockage raisonnable sur leurs appareils. Le titre sera d'ailleurs compatible avec tous les modèles à partir de l'iPhone 11 et de l'iPad Air de troisième génération.

















Si l'expérience solo est complète, certaines fonctionnalités manqueront tout de même à l'appel lors de la sortie. Le mode multijoueur ainsi que la gestion des colonies planétaires ne seront pas disponibles le premier jour. Hello Games adopte ici la même stratégie que lors du lancement sur Nintendo Switch, prévoyant d'intégrer ces éléments ultérieurement en fonction des retours et de l'engagement de la communauté mobile.

Optimisation et modèle économique

Pour garantir un confort de jeu optimal, les contrôles tactiles ont été entièrement repensés. Le jeu prendra également en charge les manettes classiques, la diffusion sur écran et même le combo clavier et souris pour les utilisateurs d'iPad. Le studio souligne avoir fourni un travail colossal sur la gestion de la batterie et la thermodynamique afin d'éviter la surchauffe lors des longues sessions d'exploration.

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Afin d'attirer un maximum de nouveaux voyageurs intergalactiques, Hello Games a opté pour une approche prudente concernant la monétisation. Le jeu sera jouable gratuitement lors de son lancement, le temps de l'essayer, avant de passer par la case achat, permettant à chacun de tester les performances sur son propre appareil avant de passer à la caisse pour débloquer la version définitive.

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