No Man's Sky bascule dans l'horreur spatiale avec Forsaken, en parallèle de sa sortie sur les appareils iOS

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 octobre 2026 à 16h40
Alors que l'arrivée de No Man's Sky sur iOS était déjà actée, Hello Games crée la surprise en accompagnant ce lancement d'une mise à jour inédite. Baptisée Forsaken, cette extension plonge les explorateurs dans une ambiance horrifique parfaite pour la saison, tout en enrichissant considérablement le gameplay.
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No Man's Sky bascule dans l'horreur spatiale avec Forsaken, en parallèle de sa sortie sur les appareils iOS

L'univers de No Man's Sky ne cesse de s'étendre. Alors que les joueurs attendaient sagement le déploiement de la version mobile du jeu (pour le moment exclusive aux appareils iOS), Hello Games a décidé de frapper un grand coup en publiant simultanément une mise à jour majeure et inattendue. Nommée Forsaken, elle s'inscrit parfaitement dans la thématique d'Halloween en invitant les voyageurs stellaires à explorer la face la plus sombre de la galaxie.

Une plongée dans les ténèbres cosmiques

Cette nouvelle aventure pousse les explorateurs à fouiller les zones les plus lugubres de l'univers à la recherche de technologies hantées et d'horreurs biologiques. Les joueurs devront s'aventurer dans des épaves de cargos à la dérive, des sites de fouilles planétaires abandonnés ou encore des avant-postes infestés. Ces expéditions périlleuses permettront de mettre la main sur des reliques suspectes, particulièrement prisées par une nouvelle faction de collectionneurs énigmatiques.

Ces étranges souvenirs hantés ont attiré un certain nombre de marchands énigmatiques venus des quatre coins de l'univers, tous décidés à rassembler ces échantillons pour leurs collections.

En échange de ces précieuses trouvailles, les courageux récupérateurs pourront obtenir des modules biomécaniques inédits pour leurs vaisseaux de type Corvette. Hello Games promet des éléments extérieurs à la fois superbes et étranges, permettant de donner un aspect résolument organique et effrayant à sa flotte. L'arsenal et l'équipement du joueur ne sont pas en reste, avec l'intégration d'un casque grotesque en forme de cuve à larve et d'un multi-outil canon à vers, dont l'acquisition nécessitera une quantité adéquate de larves préservées.

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Des améliorations majeures pour l'exploration

Au-delà de son ambiance horrifique, la mise à jour Forsaken apporte de nombreuses améliorations de confort de jeu. L'une des nouveautés les plus impressionnantes est la possibilité d'effectuer des sauts en hyperespace fluides vers les étoiles voisines, simplement en les ciblant dans le ciel, sans même avoir à ouvrir la carte galactique.

Les joueurs peuvent également s'improviser livreurs de l'espace grâce à de nouvelles missions postales. Enfin, une interface minimaliste et un menu radial pour la sélection des armes font leur apparition, répondant ainsi aux demandes récurrentes de la communauté.

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Le portage iOS enfin disponible

La grande nouvelle du jour reste évidemment le lancement effectif du jeu sur les appareils d'Apple, comme annoncé il y a quelques semaines. Le titre intègre l'intégralité des 40 mises à jour précédentes, y compris Forsaken, dans un fichier de téléchargement de seulement 4 Go. Jouable à partir de l'iPhone 11 et de l'iPad Air de troisième génération, cette version propose des contrôles tactiles optimisés. Les curieux peuvent d'ailleurs s'essayer gratuitement aux premières heures de l'aventure pour découvrir cet univers infini directement dans le creux de leurs mains.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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