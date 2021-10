No Man's Sky annonce l'Expédition 4 Émergence

Expédition 4 Émergence dans No Man's Sky

Il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais celle qui a été déployée ce 20 octobre dans la journée offrira plusieurs heures de contenu inédit aux joueurs de, notamment grâce à l'. Pour la première fois, une Expédition ajoutera une histoire.Dans cette nouvelle Expédition,. Vous vous retrouverez bloqué sur une planète, Wasan, qui a été ravagée par des tempêtes de sable et qui est malheureusement infestée de ces « Titan Worms ». Votre mission sera alors de les localiser et de faire en sorte qu'ils n'impactent plus cette planète. Bien évidemment, cette histoire réserve bien des surprises à quiconque décide de participer à cette nouvelle Expédition. Pour motiver certains joueurs, des. Pour l'occasion, ces vers ont été revus, augmentant notamment les variétés.Pour le reste de cette mise à jour, nous pouvons mentionner les améliorations d'effets de particules. Sont notamment concernés les météores, les éclairs de bouche, les explosions ou encore les impacts de laser. Un nouveau compagnon arrive également, puisque le ver de sable pourra également être chevauché et devenir votre compagnon de voyage, où que vous alliez. Pour conclure, de nombreux problèmes ont été corrigés, dans le but d'améliorer l'expérience. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site officiel D'autres mises à jour importantes devraient être déployées dans les mois à venir, pour enrichir le contenu présent dans. Le titre développé par Hello Games reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :