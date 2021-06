Détail de la mise à jour Prisms (3.5) No Man's Sky

Hello Games vient de publier et détailler, nommée. Celle-ci n'ajoute pas de contenu en soi, mais améliore de nombreux points et fonctionnalités, pour rendre l'immersion encore meilleure qu'elle ne l'est déjà, notamment au niveau de l'éclairage et de la lumière.Avec cette mise à jour,, et ce, quel que soit l'environnement, avec davantage de détails et des graphismes plus soignés. Dans la même idée,, pour proposer de nouveaux éclairages et rendre l'intérieur beaucoup plus beau et varié. Grâce à cela, la qualité de certaines textures a été revue, tout comme le nombre d'étoiles visibles la nuit dans le ciel. La lampe torche est également améliorée, pour rendre sa lumière plus dynamique.Du côté de l'environnement,, que ce soit dans l'action ou les répercussions, puisque désormais le sol sera réellement impacté par la pluie. Les créatures, quant à elles, ont été dotées de fourrure pour certaines, visant à ajouter de la variété,, même celles qui volent, pour une toute nouvelle expérience.Enfin, pour finir avec ces nouveautés,, qui va de pair avec tout ce qui vient d'être cité, un nouveau terminal dans l'Anomalie pour fournir des recettes de fabrication et une modernisation de l'interface utilisateur. Bien évidemment, de nombreux bugs ont été corrigés. Le tout est d'ores et déjà disponible, sur toutes les plateformes. Vous pouvez consulter le patch notes complet (en anglais) sur le site officiel . Un aperçu de la mise à jour est disponible en vidéo :Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire