No Man's Sky accueille la mise à jour Expeditions, encourageant la coopération

Sean Murray, développeur de No Man's Sky, teasait quelque chose sur ses réseaux sociaux ces derniers jours, mais la communauté n'attendait pas forcément une nouvelle mise à jour, la dernière ayant à peine six semaines. Cependant,En effet, la. Ces nouvelles expéditions font démarrer les joueurs ensemble, à partir d'un même point, pour un voyage ensemble. Durant celles-ci, ils devront relever des défis tantôt faciles, tantôt plus compliqués, où l'implication sera nécessaire pour réussir la tâche demandée.Bien évidemment, ces missions, une fois terminées,. Le studio apporte quelques précisions, notamment sur le fait que « Expeditions commence une série d’aventures saisonnières basées sur la communauté et se verra s’agrandir et surprendre au fil des saisons ». Si Expeditions arrive en tant que mode à part (pour compléter Normal, Créatif, Survie, Mort permanente) toutes les récompenses débloquées pourront être utilisées dans les autres modes. Notez que les joueurs ayant fini dans son intégralité l'expédition inaugurale pourront récupérer leEn outre, la, pour le rendre plus complet, le retour des missions de week-end (quêtes générées de manière procédurale, permettant de récupérer, entre autres, du Vif-argent), alors que diverses autres améliorations et équilibrages ont été effectués.Pour conclure, Sean Murray explique avoir encore « beaucoup de surprises », alors que son cinquième anniversaire sur PC et PS4 arrive à grands pas.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous ne le possédez toujours pas, notre partenaire