La réponse géniale du créateur de No Man's Sky face au vol présumé d'assets dans Once Human

Une accusation de plagiat secoue la communauté de No Man's Sky. Le jeu de survie Once Human est suspecté d'avoir volé un modèle 3D emblématique pour le vendre au prix fort. Mais Sean Murray, le créateur de NMS, a révélé un détail technique hilarant qui se retourne contre les copieurs.
C'est une histoire assez rocambolesque qui agite la communauté des jeux de survie en monde ouvert depuis quelques jours. Tout a commencé sur Reddit, où des joueurs aux yeux de lynx ont remarqué une ressemblance plus que troublante entre un objet cosmétique de Once Human et un élément central de No Man's Sky
.
Ce qui aurait pu n'être qu'une simple inspiration esthétique a rapidement pris des allures de scandale lorsque les fans ont réalisé que cet objet
, gratuit dans le titre de Hello Games, était vendu comme une récompense premium dans le jeu concurrent. L'affaire est remontée jusqu'aux oreilles de Sean Murray, dont la réaction ne s'est pas fait attendre.
Un flagrant délit repéré par la communauté
L'alerte a été donnée par l'utilisateur Reddit, Koyonaku, partageant une comparaison visuelle accablante. D'un côté, le Module de Téléportation de Base de No Man's Sky
, un objet que les joueurs construisent naturellement au fil de leur progression. De l'autre, un objet cosmétique issu d'une lootbox « haut de gamme
» dans Once Human.
La ressemblance géométrique et structurelle est frappante, pour ne pas dire identique. L'internaute s'indigne : « Un objet cosmétique dans Once Human ressemble extrêmement au Module de Téléportation de NMS, et il est vendu comme une récompense de lootbox de haut niveau. Est-ce acceptable ?
»
A cosmetic item in Once Human looks extremely similar to NMS's Base Teleport Module — and it's being sold as a high-tier lootbox reward. Is this acceptable?
byu/Koyonaku inNoMansSkyTheGame
Le problème soulevé dépasse le simple plagiat visuel. Il touche à l'éthique de la monétisation. Dans le titre d'exploration spatiale de Sean Murray, cet asset fait partie intégrante du voyage et de l'expérience utilisateur sans coût additionnel. Dans Once Human, il semble avoir été « volé
» pour être monétisé à un coût significatif pour le joueur. C'est cette dimension qui a véritablement mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux, avant que le fondateur de Hello Games n'intervienne avec une révélation technique savoureuse.
La vengeance involontaire du code inachevé
Plutôt que de menacer de poursuites judiciaires ou de publier un communiqué formel, Sean Murray a choisi l'humour et la transparence technique
. Sa réponse suggère que si les développeurs de Once Human ont effectivement volé cet asset, ils ont récupéré bien plus que ce qu'ils espéraient, et pas dans le bon sens du terme. Il a déclaré sur X (anciennement Twitter) : « Bien fait pour eux : on avait oublié de mettre un LOD sur ces rivets.
»
Pour comprendre la portée de cette phrase, il faut saisir une notion technique : le LOD (Level of Detail). Dans le développement de jeux vidéo, on crée des versions simplifiées des objets 3D pour les afficher lorsqu'ils sont loin de la caméra, afin d'économiser les ressources de la machine
. Murray a partagé une capture du modèle original en mode « fil de fer
», révélant que chaque petit rivet du module est composé d'une quantité astronomique de polygones. C'est un asset non optimisé, brut, et terriblement lourd à calculer pour une carte graphique.
Un piège à performance pour les voleurs ?
La communauté a immédiatement saisi l'ironie de la situation. En volant potentiellement cet asset, Once Human aurait intégré un objet extrêmement gourmand en ressources sans le savoir. Les réactions amusées n'ont pas tardé, certains qualifiant cet oubli d'optimisation de « piège génial
» ou de « vengeance diabolique
». Un internaute a plaisanté en demandant si Hello Games modélisait ses objets avec un spirographe, tant le maillage est dense.
Si Starry Studio, le développeur de Once Human, n'a pas encore répondu officiellement à ces accusations ni expliqué la ressemblance
, l'image partagée par Sean Murray laisse penser que l'intégration de cet objet pourrait causer des soucis de performance inattendus. Comme le souligne un joueur, c'est une façon amusante et peu agressive de reconnaître le vol présumé tout en soulignant l'incompétence technique de ceux qui l'auraient perpétré
. Reste à voir si l'objet restera en vente dans cet état.
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