Koei Tecmo et Team Ninja ont indiqué qu'une Complete Edition arrive pour Nioh 3, tandis que le jeu doit débarquer sur Xbox Series et se doter d'un nouveau DLC.

Disponible depuis le début du mois de février 2026 sur PC et PS5, Nioh 3 n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, Koei Tecmo et Team Ninja ont fait de belles annonces concernant l'avenir du jeu : Nioh 3 va s'offrir une Complete Edition, une sortie sur Xbox Series, mais aussi un tout nouveau DLC.

Une Complete Edition et une version Xbox Series en approche pour Nioh 3

Via une récente publication sur son compte Twitter/X, le studio de développement Team Ninja a, effectivement, fait une annonce qui ravira la communauté : Nioh 3 se rendra disponible sur Xbox Series le 28 janvier 2027. À cette date, une Complete Edition de Nioh 3 sera alors proposée sur les différents stores.

Nioh 3 Complete Edition arrives January 28, 2027. Featuring the base game and both DLC expansions, now coming to PlayStation 5, Steam, and for the first time XBOX. Celebrate 10 years of Nioh. https://t.co/PQY2pRAHr4 — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) November 24, 2026

Les développeurs de chez Team Ninja ont précisé que cette édition comprend le jeu de base, mais aussi les deux extensions. D'ailleurs, Koei Tecmo et Team Ninja ont profité de l'occasion pour partager la date de sortie du deuxième DLC de Nioh 3 ainsi que des détails sur son contenu.

Le deuxième DLC de Nioh 3 se dévoile avec une date de sortie

Il n'y a pas beaucoup de temps à attendre pour replonger dans le titre, puisque le deuxième DLC de Nioh 3, qui est baptisé « Insurrection Sanglante », doit sortir le 17 décembre 2026. Ce contenu additionnel introduira un tout nouveau niveau, soit Shimbara, où les joueurs pourront faire la rencontre de nouveaux visages, dont « Amakisa Shiro, le chef des rebelles, Tachibana Munushige, un légendaire seigneur de guerre ayant survécu à la période Sengoku, ainsi qu'un samouraï luttant contre les alchimistes espagnols ».

Évidemment, le périple ne sera pas simple et la communauté devra, alors, faire face à de nouveaux yokai. Fort heureusement, les joueurs pourront compter sur de nouveaux arts martiaux pour chaque type d'arme. Soulignons également que le DLC Insurrection Sanglante de Nioh 3 apportera le Champ du Carnage, c'est-à-dire un contenu de fin de jeu à grande échelle : « Vous devrez vous frayer un chemin sur des champs de bataille grouillant d'ennemis, vaincre le boss de chaque étage et poursuivre vaillamment votre route à travers une série de combats impitoyables ».

Rendez-vous donc le 17 décembre 2026 pour le deuxième DLC de Nioh 3 et/ou le 28 janvier pour la sortie de la version Xbox Series, en plus de l'édition complète. Rappelons, pour conclure, que Nioh 3 est actuellement disponible sur PC et PS5.