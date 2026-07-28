Nioh 3 accueille l'ère Keian et fait le plein de nouveautés avec son premier DLC

Le premier contenu additionnel de Nioh 3, baptisé Enfer déchaîné, arrivera le 19 août 2026. Team Ninja promet une plongée redoutable dans le Japon de l'ère Keian, avec de nouvelles armes, un mode de difficulté impitoyable et une intrigue temporelle fascinante pour les amateurs d'action exigeante.

Après avoir signé le meilleur démarrage de la franchise en février dernier, le célèbre jeu d'action de Team Ninja s'apprête à enrichir son univers. L'extension Enfer déchaîné, prévue pour le 19 août 2026 sur PlayStation 5 et PC, invite les joueurs à replonger dans les ténèbres d'un Japon féodal alternatif. Les développeurs de Nioh 3 ont conçu ce contenu pour satisfaire autant les amateurs d'exploration que les vétérans en quête de défis insurmontables.

Un voyage temporel au cœur de l'ère Keian

La trame narrative de ce nouveau chapitre propulse notre héros, Takechiyo, dans un futur sombre. L'action se déroule à Edo en 1651, une période marquée par le chaos absolu suite à la mort de la version future du protagoniste. La corruption, connue sous le nom de Purgatoire, a ravagé la cité fortifiée.









Pour rétablir l'équilibre et percer les mystères entourant les pierres d'esprit, les joueurs ne seront pas seuls. Ils pourront compter sur l'aide précieuse de figures historiques majeures, telles que le samouraï borgne Yagyu Jubei et l'émissaire espagnol Rodrigo. La nouvelle carte en zone ouverte promet des environnements dévastés, grouillant de yokai inédits, de rebelles humains et d'alchimistes venus de contrées lointaines.

Un arsenal enrichi et des mécaniques de combat repensées

Face à ces menaces redoutables, l'arsenal s'élargit avec l'introduction du hoko et du bouclier. Cette combinaison inédite, accessible aussi bien en posture samouraï qu'en posture ninja, offre une polyvalence remarquable. Le hoko, une lance courte, permet des attaques rapides et précises, tandis que le bouclier assure une défense solide.

Les développeurs précisent d'ailleurs une mécanique intéressante concernant cette nouveauté.

Cet ensemble d'armes offrira de nouvelles perspectives en combat grâce aux attaques de base qui combinent la défense du bouclier et l'attaque de la lance courte, tout en permettant l'utilisation de nouveaux coups tactiques, comme la projection du bouclier sur les ennemis.

Des défis conçus pour les plus exigeants

L'extension ne se contente pas d'ajouter une nouvelle zone et des armes, elle rehausse considérablement la difficulté. Les joueurs ayant triomphé du mode Parcours du Shogun pourront se frotter au Parcours de l'éclairé. Ce niveau de difficulté extrême introduit des ennemis frappés de malédictions aléatoires, les rendant beaucoup plus résistants et agressifs. En contrepartie, les victoires permettront d'obtenir des équipements de rareté divine et de nouvelles grâces pour optimiser les builds.

Enfin, une nouvelle catégorie d'équipement fait son apparition pour pimenter l'expérience de jeu. Le Parchemin Illustré Des Cent Scènes Démoniques s'obtiendra de manière aléatoire en éliminant des adversaires. Pour pouvoir s'en équiper, il faudra d'abord survivre à une arène générée aléatoirement. Ces épreuves, jouables en solo ou en coopération, offriront une rejouabilité infinie en permettant de modifier les effets spéciaux des parchemins à chaque victoire.

Nioh 3 est disponible sur PC et PS5. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur :