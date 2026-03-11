PS Store : La promotion Méga Mars est arrivée avec de très belles réductions

Le PlayStation Store a, récemment, accueilli une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir Méga Mars, qui propose des réductions sur de nombreux jeux.

La promotion Méga Mars du PS Store (jusqu'au 25 mars 2026)

Nioh 3 (PS5) → 71,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 71,99 € au lieu de 79,99 €. Death Stranding 2: On the Beach (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €. 7 Days to Die (PS5) → 21,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 21,99 € au lieu de 39,99 €. Baldur's Gate 3 Édition numérique Deluxe (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €. The Texas Chain Saw Massacre (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 14,99 €. Hellblade: Senua's Sacrifice (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €. Until Dawn 2015 (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €. Final Fantasy VII Rebirth Édition numérique Deluxe (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Persona 5 Royal (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €. Sonic Frontiers (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €. Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Firewatch (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.

(PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €. The Alters (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.

(PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €. Silent Hill f Deuxe Edition (PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €.

(PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €. LEGO Horizon Adventures (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Star Wars Outlaws Édition Deluxe (PS5) → 29,99 € au lieu de 99,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 99,99 €. Killing Floor 3 (PS5) → 26,79 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 26,79 € au lieu de 39,99 €. Frostpunk 2 (PS5) → 26,99 € au lieu de 44,99 €.

(PS5) → 26,99 € au lieu de 44,99 €. The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.

(PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €. Blasphemous (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.

(PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €. Fallout 4 Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Octopath Traveler (PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.

Il y a peu,. Celle-ci propose, comme vous vous en doutez, des réductions, allant jusqu'à -75 %, sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait queprend fin le 25 mars 2026.Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.