PS Store : La promotion Méga Mars est arrivée avec de très belles réductions

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 mars 2026 à 14h55
Le PlayStation Store a, récemment, accueilli une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir Méga Mars, qui propose des réductions sur de nombreux jeux.
PS Store : La promotion Méga Mars est arrivée avec de très belles réductions
Il y a peu, le PlayStation Store (ou PS Store) s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Méga Mars. Celle-ci propose, comme vous vous en doutez, des réductions, allant jusqu'à -75 %, sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que la promotion Méga Mars du PS Store prend fin le 25 mars 2026.

La promotion Méga Mars du PS Store (jusqu'au 25 mars 2026)

nioh-3-personnage
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Méga Mars du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
  • Nioh 3 (PS5) → 71,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Death Stranding 2: On the Beach (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
  • 7 Days to Die (PS5) → 21,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Baldur's Gate 3 Édition numérique Deluxe (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
  • The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
  • The Texas Chain Saw Massacre (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.
  • Hellblade: Senua's Sacrifice (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Until Dawn 2015 (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Final Fantasy VII Rebirth Édition numérique Deluxe (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
  • Persona 5 Royal (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Sonic Frontiers (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Firewatch (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
  • The Alters (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.
  • Silent Hill f Deuxe Edition (PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €.
  • LEGO Horizon Adventures (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Star Wars Outlaws Édition Deluxe (PS5) → 29,99 € au lieu de 99,99 €.
  • Killing Floor 3 (PS5) → 26,79 € au lieu de 39,99 €.
  • Frostpunk 2 (PS5) → 26,99 € au lieu de 44,99 €.
  • The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.
  • Blasphemous (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
  • Fallout 4 Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Octopath Traveler (PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
Miniature vidéo
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Nioh 3 accueille l'ère Keian et fait le plein de nouveautés avec son premier DLC
Nioh 3 28 juillet 2026

Nioh 3 accueille l'ère Keian et fait le plein de nouveautés avec son premier DLC

Le premier contenu additionnel de Nioh 3, baptisé Enfer déchaîné, arrivera le 19 août 2026. Team Ninja promet une plongée redoutable dans le Japon de l'ère Keian, avec de nouvelles armes, un mode de difficulté impitoyable et une intrigue temporelle fascinante pour les amateurs d'action exigeante.
Nioh 3 décroche le meilleur lancement de toute la franchise pour sa version PC
Nioh 3 06 février 2026

Nioh 3 décroche le meilleur lancement de toute la franchise pour sa version PC

Profitant pour la toute première fois d'une sortie simultanée sur consoles et sur PC, Nioh 3 s'impose déjà sur Steam avec un record qui a de quoi faire pâlir d'envie ses aînés.
Durée de vie Nioh 3 : Combien d'heures pour le terminer ?
Nioh 3 06 février 2026

Durée de vie Nioh 3 : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Nioh 3, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

commentaire (0)