PS Store : La promotion Méga Mars est arrivée avec de très belles réductions

Le PlayStation Store a, récemment, accueilli une toute nouvelle catégorie promotionnelle, à savoir Méga Mars, qui propose des réductions sur de nombreux jeux.
Il y a peu, le PlayStation Store (ou PS Store) s'est doté d'une toute nouvelle catégorie promotionnelle, soit Méga Mars. Celle-ci propose, comme vous vous en doutez, des réductions, allant jusqu'à -75 %, sur des AAA ainsi que des titres indépendants. L'occasion parfaite pour les joueurs et les joueuses d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique à moindre coût. Soulignons le fait que la promotion Méga Mars du PS Store prend fin le 25 mars 2026.
La promotion Méga Mars du PS Store (jusqu'au 25 mars 2026)
Comme à l'accoutumée, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Méga Mars du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.
Nioh 3 (PS5) → 71,99 € au lieu de 79,99 €.
Death Stranding 2: On the Beach (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
Dead by Daylight (PS4 et PS5) → 11,99 € au lieu de 29,99 €.
7 Days to Die (PS5) → 21,99 € au lieu de 39,99 €.
Baldur's Gate 3 Édition numérique Deluxe (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.
The Last of Us Part II (PS4) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
Little Nightmares II (PS4 et PS5) → 9,89 € au lieu de 29,99 €.
The Texas Chain Saw Massacre (PS4 et PS5) → 7,49 € au lieu de 14,99 €.
Hellblade: Senua's Sacrifice (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.
Until Dawn 2015 (PS4) → 9,99 € au lieu de 19,99 €.
Final Fantasy VII Rebirth Édition numérique Deluxe (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.
Persona 5 Royal (PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
Sonic Frontiers (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
Life is Strange Remastered Collection (PS4) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.
Firewatch (PS4) → 4,99 € au lieu de 19,99 €.
The Alters (PS5) → 24,49 € au lieu de 34,99 €.
Silent Hill f Deuxe Edition (PS5) → 44,99 € au lieu de 89,99 €.
LEGO Horizon Adventures (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.
Star Wars Outlaws Édition Deluxe (PS5) → 29,99 € au lieu de 99,99 €.
Killing Floor 3 (PS5) → 26,79 € au lieu de 39,99 €.
Frostpunk 2 (PS5) → 26,99 € au lieu de 44,99 €.
The Casting of Frank Stone (PS5) → 9,40 € au lieu de 28,49 €.
Blasphemous (PS4) → 6,24 € au lieu de 24,99 €.
Fallout 4 Game of the Year Edition (PS4 et PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
Octopath Traveler (PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 59,99 €.
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