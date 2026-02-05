Nioh 3 : Heure de sortie en France sur PC et PS5

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Heure de sortie de Nioh 3 sur PC et PS5

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Quel est le prix de Nioh 3 ?

Développé par Team Ninja,doit sortir au début de ce mois de février 2026 et est, d'ailleurs, plutôt attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient particulièrement la licence. De ce fait, et comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses souhaitent se plonger dans le titre dès que possible. C'est pourquoi, nous vous précisons, dans ce qui suit,Comme dit précédemment,arrive en février 2026, et plus précisément le 6. À cette date, le nouvel opus de la franchise Nioh se rendra disponible sur PC et PS5. Grâce aux informations disponibles sur la page Steam et la page PS Store du titre, qui affichent toutes les deux un compte à rebours, nous sommes en mesure de vous aiguiller à propos deAinsi, selon les informations dévoilées,. Les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation pourront y jouer avec un peu d'avance, par rapport à celles et ceux étant sur PC :Deux éditions sont proposées pour: la Standard et la Deluxe numérique, qui comprend le Season Pass et d'autres éléments. Leur prix est le même, que ce soit sur PC ou bien PS5. Ainsi, les joueurs et les joueuses devront débourser 79,99 € pour l'édition Standard, contre 119,99 € pour la Deluxe numérique.Rendez-vous donc le 6 février 2026 pour découvrir, qui se rendra, dès lors, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC et PS5. Une version démo gratuite deest, au moment où nous écrivons ces lignes, proposée afin que la communauté puisse le tester pendant quelques heures.