Nioh 3 : La liste complète des trophées et succès

|À l'écoute du peuple
|Terminer tous les Mythes.
|Talent germant
|Atteindre le niveau 10.
|Vétéran
|Atteindre le niveau 100.
|Voyage dans le temps
|Voyager dans le temps pour la première fois.
|Miroir guide
|Recevoir le miroir guide de la part d'Ii Naotora.
|Le départ du tigre
|Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Takeda Shingen.
|Détermination sans faille
|Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Minamoto no Yoritomo.
|L'éveil de la reine
|Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Himiko.
|Un acte nécessaire
|Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Tokugawa Yoshinobu.
|Illusions détruites
|Détruire la Purgarite à l'intérieur de Hiruko.
|En tant que Shogun
|Devenir le troisième shogun du shogunat d'Edo.
|Adepte des arts du Purgatoire
|Apprendre l'art martial d'une arme du Purgatoire pour la première fois.
|Arts maîtrisés
|Éliminer 10 ennemis avec une attaque forte ou un art martial amélioré à l'aide des arts maîtrisés.
|Ninjutsu
|Éliminer 10 ennemis à l'aide du ninjutsu.
|Rupture explosive
|Activer avec succès la rupture explosive 10 fois.
|Soutien d'esprit protecteur
|Activer avec succès une rupture explosive d'esprit protecteur pour la première fois.
|Invocation de yokai
|Utiliser un sceau d'invocation pour invoquer un yokai pour la première fois.
|Fidèle sans égal
|Débloquer tous les sanctuaires et les statues de Bodhisattva.
|Explorateur
|Arriver au niveau d'exploration 4 dans n'importe quelle zone.
|Bon élève
|Vaincre un maître pour la première fois.
|Premier de la classe
|Vaincre tous les maîtres.
|Ensemble complet
|Activer tous les effets bonus d'ensemble d'un ensemble d'équipement.
|Récent chef-d'œuvre
|Forger un objet pour la première fois.
|Association céleste
|Réaliser une association d'âme pour la première fois.
|Novice en remodelage
|Remodeler une pièce d'équipement pour la première fois.
|Tir parfait
|Caresser un Chijiko pour la première fois.
|Œil de lynx
|Caresser tous les Chijiko.
|Libre comme l'air
|Utiliser toutes les méthodes pour franchir les veines d'esprits.
|Travail d'équipe
|Achever trois missions avec un PNJ ou dans des expéditions avec d'autres joueurs (acolytes y compris).
|Le meilleur ami des Sunekosuri
|Échanger un pompon avec un Sunekosuri dans la Faille éternelle pour la première fois.
|Cure thermale
|Prendre un bain dans tous les sources chaudes.
|Guide des Kodama
|Guider tous les Kodama chez eux.
|Visite des Six Jizo
|Prier auprès des six Jizo.
|L'adorateur de Sunekosuri
|Caresser tous les Sunekosuri.
|Première purification
|Purifier un noyau d'âme pour la première fois.
|Base capturée
|Capturer une base ennemie pour la première fois.
|Contrôle absolu
|Capturer toutes les bases ennemies.
|Purificateur des Purgatoires inférieurs
|Purifier un Purgatoire inférieur pour la première fois.
|Destructeur des Purgatoires inférieurs
|Purifier tous les Purgatoires inférieurs.
|L'orgueil de Kunimatsu
|Vaincre le démon de l'orgueil et entrevoir les émotions de Kunimatsu.
|La convoitise de Kunimatsu
|Vaincre le démon de la jalousie et entrevoir les émotions de Kunimatsu.
|L'obsession de Kunimatsu
|Vaincre le démon de l'obsession et entrevoir les émotions de Kunimatsu.
|Senji Toyo
|Aider la forgeronne à retrouver la mémoire.
|Raffut au sanctuaire
|Dans « Le sanctuaire des plumes noires », chasser tous les corbeaux du sanctuaire Matsuo-taisha et vaincre Otoroshi.
|Dieux du ciel
|Dans « Une sinistre fin è, dévier toutes les attaques de Murakumo.
|Souvenirs oubliés
|Prendre un bain avec Himiko dans « Sombres racines » et se rappeler de l'incident de Naotora dans « L'apparition du temple Ryotan ».
|Tableau infidèle
|Dans « La traque du yokai rare », offrir à Toriyama Sekien un tableau de Kusanagi.
|L'art du fumier
|Aider Tatsumaro le bousier à se lier à Takechiyo.
|Maîtrise absolue
|Terminer toutes les missions de vétéran avec Yagyu Munenori et Hattori Hanzo.
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