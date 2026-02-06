Nioh 3 : La liste complète des trophées et succès

Nioh 3 possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour empocher le 100 % ou Platine du titre de Team Ninja. Nous vous donnons la liste complète.

Liste des trophées et succès de Nioh 3

Intitulé trophée/succès Description À l'écoute du peuple Terminer tous les Mythes. Talent germant Atteindre le niveau 10. Vétéran Atteindre le niveau 100. Voyage dans le temps Voyager dans le temps pour la première fois. Miroir guide Recevoir le miroir guide de la part d'Ii Naotora. Le départ du tigre Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Takeda Shingen. Détermination sans faille Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Minamoto no Yoritomo. L'éveil de la reine Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Himiko. Un acte nécessaire Détruire la Purgarite à l'intérieur de l'esprit protecteur de Tokugawa Yoshinobu. Illusions détruites Détruire la Purgarite à l'intérieur de Hiruko. En tant que Shogun Devenir le troisième shogun du shogunat d'Edo. Adepte des arts du Purgatoire Apprendre l'art martial d'une arme du Purgatoire pour la première fois. Arts maîtrisés Éliminer 10 ennemis avec une attaque forte ou un art martial amélioré à l'aide des arts maîtrisés. Ninjutsu Éliminer 10 ennemis à l'aide du ninjutsu. Rupture explosive Activer avec succès la rupture explosive 10 fois. Soutien d'esprit protecteur Activer avec succès une rupture explosive d'esprit protecteur pour la première fois. Invocation de yokai Utiliser un sceau d'invocation pour invoquer un yokai pour la première fois. Fidèle sans égal Débloquer tous les sanctuaires et les statues de Bodhisattva. Explorateur Arriver au niveau d'exploration 4 dans n'importe quelle zone. Bon élève Vaincre un maître pour la première fois. Premier de la classe Vaincre tous les maîtres. Ensemble complet Activer tous les effets bonus d'ensemble d'un ensemble d'équipement. Récent chef-d'œuvre Forger un objet pour la première fois. Association céleste Réaliser une association d'âme pour la première fois. Novice en remodelage Remodeler une pièce d'équipement pour la première fois. Tir parfait Caresser un Chijiko pour la première fois. Œil de lynx Caresser tous les Chijiko. Libre comme l'air Utiliser toutes les méthodes pour franchir les veines d'esprits. Travail d'équipe Achever trois missions avec un PNJ ou dans des expéditions avec d'autres joueurs (acolytes y compris). Le meilleur ami des Sunekosuri Échanger un pompon avec un Sunekosuri dans la Faille éternelle pour la première fois. Cure thermale Prendre un bain dans tous les sources chaudes. Guide des Kodama Guider tous les Kodama chez eux. Visite des Six Jizo Prier auprès des six Jizo. L'adorateur de Sunekosuri Caresser tous les Sunekosuri. Première purification Purifier un noyau d'âme pour la première fois. Base capturée Capturer une base ennemie pour la première fois. Contrôle absolu Capturer toutes les bases ennemies. Purificateur des Purgatoires inférieurs Purifier un Purgatoire inférieur pour la première fois. Destructeur des Purgatoires inférieurs Purifier tous les Purgatoires inférieurs. L'orgueil de Kunimatsu Vaincre le démon de l'orgueil et entrevoir les émotions de Kunimatsu. La convoitise de Kunimatsu Vaincre le démon de la jalousie et entrevoir les émotions de Kunimatsu. L'obsession de Kunimatsu Vaincre le démon de l'obsession et entrevoir les émotions de Kunimatsu. Senji Toyo Aider la forgeronne à retrouver la mémoire. Raffut au sanctuaire Dans « Le sanctuaire des plumes noires », chasser tous les corbeaux du sanctuaire Matsuo-taisha et vaincre Otoroshi. Dieux du ciel Dans « Une sinistre fin è, dévier toutes les attaques de Murakumo. Souvenirs oubliés Prendre un bain avec Himiko dans « Sombres racines » et se rappeler de l'incident de Naotora dans « L'apparition du temple Ryotan ». Tableau infidèle Dans « La traque du yokai rare », offrir à Toriyama Sekien un tableau de Kusanagi. L'art du fumier Aider Tatsumaro le bousier à se lier à Takechiyo. Maîtrise absolue Terminer toutes les missions de vétéran avec Yagyu Munenori et Hattori Hanzo.

Disponible depuis le début du mois de février 2026 sur plusieurs plateformes de jeu,dispose, comme tous les autres jeux, de divers. Les joueurs et les joueuses qui désirent obtenir le 100 % ou bien le Platine du titre doivent nécessairement s'y intéresser et consulter les intitulés. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous partageonsAfin d'empocher le 100 % ou Platine, nommé « Vous êtes Nioh », de, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement progresser dans l'aventure principale, monter le niveau de leur personnage, mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.