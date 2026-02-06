Durée de vie Nioh 3 : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez toutes les informations concernant la durée de vie de Nioh 3, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.
Disponible sur plusieurs plateformes de jeu, Nioh 3
, qui est développé par Team Ninja, fut très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. Ainsi, certains d'entre eux se demandent quelle est la durée de vie de Nioh 3, et donc combien d'heures sont nécessaires pour le finir
.
Durée de vie de Nioh 3
Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Nioh 3
dépend de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le titre de Team Ninja, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que terminer l'histoire principale. De plus, cela va dépendre de la difficulté que vous éprouverez tout au long de votre périple, car Nioh 3
, qui est considéré comme un Souls-like, peut être un peu ardu par endroits.
Combien d'heures pour terminer Nioh 3 ?
Toutefois, d'après les différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Nioh 3
, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Team Ninja. Afin que cela soit plus clair et plus simple, nous avons distingué deux objectifs précis : finir seulement l'histoire principale ou atteindre le 100 %.
La durée de vie de Nioh 3
- Terminer l'histoire principale de Nioh 3 → Environ 50 heures.
- Terminer Nioh 3 à 100 % → Plus de 70 heures.
est, comme vous pouvez le constater, assez conséquente. Nul doute que celle-ci satisfera la communauté, notamment celles et ceux qui souhaitent empocher le 100 %/Platine du titre. D'ailleurs, sachez que nous vous partageons la liste complète des trophées et des succès de Nioh 3
dans un article dédié, afin que vous puissiez déjà vous faire une idée des éléments sur lesquels vous devrez vous concentrer.
Rappelons, en guise de conclusion, que Nioh 3
, qui est sorti le 6 février 2026, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et PC.
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