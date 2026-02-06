Nioh 3 décroche le meilleur lancement de toute la franchise pour sa version PC

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 février 2026 à 17h46
Profitant pour la toute première fois d'une sortie simultanée sur consoles et sur PC, Nioh 3 s'impose déjà sur Steam avec un record qui a de quoi faire pâlir d'envie ses aînés.
Nioh 3 décroche le meilleur lancement de toute la franchise pour sa version PC
Disponible depuis le 6 février 2026, Nioh 3 rompt avec les traditions en sortant simultanément sur PS5 et sur PC. Jusqu'à l'arrivée de ce troisième opus, les jeux Nioh ont longtemps été des exclusivités des consoles de Sony avant d'arriver sur Steam par la suite.

Ces ajouts survenant plusieurs années après le lancement initial font que les joueurs sont moins curieux car ayant possiblement déjà fait le titre sur console de salon. Mais cette sortie simultanée a un effet bien réel sur la popularité de la version PC, comme le montrent les chiffres enregistrés sur SteamDB.

Un démarrage record pour Nioh 3 sur Steam

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En quelques heures à peine, Nioh 3 a déjà enregistré un pic de connexions simultanées encore jamais atteint par aucun autre jeu de la franchise. Au total, le titre a réuni 70 186 joueurs simultanés, mais ce chiffre pourrait encore grimper dans les prochaines heures. Étant donné qu'il s'agit du week-end de lancement du titre, les curieux risquent d'être de plus en plus nombreux dans les prochains jours, surtout si les évaluations partagées sont positives. 

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À titre de comparaison, le premier opus de Nioh a réuni jusqu'à 10 649 utilisateurs en pointe. Tandis que Nioh 2, proposé dans une version Complete Edition sur la plateforme de Valve, avait enregistré 41 325 connexions simultanées à son arrivée sur Steam.

Vers une généralisation des sorties simultanées 

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Ces chiffres rappellent que les lancements simultanés peuvent être des opérations très rentables pour les éditeurs et les développeurs. Avec la notion d'exclusivité qui disparait progressivement (comme ce sera le cas cette année avec l'arrivée de Halo sur PlayStation 5), ce type de sortie pourrait être plus fréquent à l'avenir, y compris pour des licences comme Nioh qui ont toujours été réservées à certaines consoles. 

Allez-vous découvrir Nioh 3 sur PC ce week-end ou préférez-vous jouer sur PlayStation 5 ? Partagez votre support préféré et vos premières impressions sur le titre dans l'espace commentaires juste en dessous !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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