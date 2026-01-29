Nioh 3 : La progression de la démo sera-t-elle conservée ?

De nombreux joueurs et joueuses se demandent si la progression de la démo sera conservée lors de la sortie finale de Nioh 3, en février 2026.

La progression de la démo sera-t-elle conservée pour la sortie de Nioh 3 ?

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Découvrez le début de Nioh 3 dans cette nouvelle démo !



La démo prend en charge le mode multijoueur en ligne pour jusqu'à trois joueurs et vous permet de transférer votre progression vers le jeu complet.

La démo de Nioh 3 et sa récompense

The #Nioh3 Demo is now live on PS5 & Steam.

Create your character, explore the early open fields, and start your path toward becoming shogun. Your save data carries over to the full game on Feb. 6.



Details below.https://t.co/S4JP8ZeUyv pic.twitter.com/jaBgMPkPSf — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) January 29, 2026

Une multitude de joueurs et de joueuses comptent découvrirsur PC ainsi que sur PS5, afin d'avoir un premier aperçu de ce nouvel opus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent siSi vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive :. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses ayant parcouru la démo du titre de Team Ninja pourront reprendre au moment où ils se sont arrêtés à la sortie de, qui est, pour rappel, prévue pour le 6 février 2026. Nul doute que cette nouvelle ravira grandement les joueurs et les joueuses.Les développeurs de chez Team Ninja ont, notamment, partagé cette information via une publication sur leur compte Twitter/X ainsi que dans un article sur le site officiel, où nous pouvons lire les mots suivants :À ce sujet, soulignons que les joueurs et les joueuses qui terminerontavant le 15 février prochain obtiendront une récompense, soit l'item « Twin-Snake Helmet ». Ladu jeu est, rappelons-le, disponible sur PC, via la plateforme de Valve, Steam, ainsi que sur PS5, et ce, gratuitement.Pour conclure, sachez quedoit débarquer le 6 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC et PS5.