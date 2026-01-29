Nioh 3 : La progression de la démo sera-t-elle conservée ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 12h05
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si la progression de la démo sera conservée lors de la sortie finale de Nioh 3, en février 2026.
Nioh 3 : La progression de la démo sera-t-elle conservée ?
Une multitude de joueurs et de joueuses comptent découvrir la version démo gratuite de Nioh 3 sur PC ainsi que sur PS5, afin d'avoir un premier aperçu de ce nouvel opus. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si la progression de la démo de Nioh 3 sera conservée lors du lancement officiel du titre de Team Ninja.

La progression de la démo sera-t-elle conservée pour la sortie de Nioh 3 ? 

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Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est positive : la progression de la démo sera conservée au moment du lancement de Nioh 3. Ce qui signifie que les joueurs et les joueuses ayant parcouru la démo du titre de Team Ninja pourront reprendre au moment où ils se sont arrêtés à la sortie de Nioh 3, qui est, pour rappel, prévue pour le 6 février 2026. Nul doute que cette nouvelle ravira grandement les joueurs et les joueuses.

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Les développeurs de chez Team Ninja ont, notamment, partagé cette information via une publication sur leur compte Twitter/X ainsi que dans un article sur le site officiel, où nous pouvons lire les mots suivants : 
Découvrez le début de Nioh 3 dans cette nouvelle démo !

La démo prend en charge le mode multijoueur en ligne pour jusqu'à trois joueurs et vous permet de transférer votre progression vers le jeu complet.

La démo de Nioh 3 et sa récompense

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À ce sujet, soulignons que les joueurs et les joueuses qui termineront la démo de Nioh 3 avant le 15 février prochain obtiendront une récompense, soit l'item « Twin-Snake Helmet ». La version démo du jeu est, rappelons-le, disponible sur PC, via la plateforme de Valve, Steam, ainsi que sur PS5, et ce, gratuitement.



Pour conclure, sachez que Nioh 3 doit débarquer le 6 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PC et PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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