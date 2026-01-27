Nioh 3 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Nioh 3.
Plutôt attendu par les fans de la franchise, Nioh 3
arrive au début du mois de février de cette année 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC. Ainsi, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Nioh 3
.
Configurations PC Nioh 3
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Nioh 3
, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Team Ninja précisent que les joueurs et les joueuses doivent avoir 125 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Nioh 3
sur PC.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Nioh 3
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 11 64 bits
|Windows 11 64 bits
|Processeur
|Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs/12 threads ou plus
|Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs/12 threads ou plus
|Mémoire
|16 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6 Go ou AMD Radeon RX 5600 XT VRAM 6 Go
|NVIDIA GeForce RTX 3060 TI VRAM 8 Go ou AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12 Go
|DirectX
|Version 12
|Version 12
|Stockage requis
|125 Go d'espace disque disponible
|125 Go d'espace disque disponible
|Carte son
|48 000 Hz, 16 bits, stéréo
|48 000 Hz, 16 bits, stéréo
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
|Notes supplémentaires
|Configuration avec mémoire à multiple canaux recommandée. SSD requis. 1080p à 30 FPS.
|Configuration avec mémoire à multiple canaux recommandée. SSD requis. 1080p à 60 FPS.
Rappelons, en guise de conclusion, que Nioh 3
débarque le 6 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.
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