Nioh 3 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Nioh 3.

Configurations PC Nioh 3

Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 11 64 bits Windows 11 64 bits Processeur Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 2600 6 cœurs/12 threads ou plus Intel Core i5-10600K ou AMD Ryzen 5 5600X 6 cœurs/12 threads ou plus Mémoire 16 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6 Go ou AMD Radeon RX 5600 XT VRAM 6 Go NVIDIA GeForce RTX 3060 TI VRAM 8 Go ou AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12 Go DirectX Version 12 Version 12 Stockage requis 125 Go d'espace disque disponible 125 Go d'espace disque disponible Carte son 48 000 Hz, 16 bits, stéréo 48 000 Hz, 16 bits, stéréo Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit Notes supplémentaires Configuration avec mémoire à multiple canaux recommandée. SSD requis. 1080p à 30 FPS. Configuration avec mémoire à multiple canaux recommandée. SSD requis. 1080p à 60 FPS.

Plutôt attendu par les fans de la franchise,arrive au début du mois de février de cette année 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, notamment sur PC. Ainsi, et comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive, que ce soit pour la configuration minimale comme pour la recommandée. De plus, les développeurs de chez Team Ninja précisent que les joueurs et les joueuses doivent avoir 125 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter desur PC.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Rappelons, en guise de conclusion, quedébarque le 6 février 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC ainsi que sur PS5.