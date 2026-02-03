Nioh 3 sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 février 2026 à 14h32
Certains joueurs et joueuses se demandent si Nioh 3 bénéficiera, à l'avenir, d'une version Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2.
Nioh 3 sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ?
Développé par Team Ninja, la nouvelle entrée pour la franchise Nioh, à savoir Nioh 3, arrive en février 2026 sur PC ainsi que sur PS5. Ainsi, de nombreuses personnes au sein de la communauté s'interrogent à ce sujet et se demandent, dès lors, si Nioh 3 débarquera sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2, dans un futur plus ou moins proche.

Nioh 3 sortira-t-il sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 ? 

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Comme vous l'aurez compris, au moment de son lancement, soit le 6 février 2026, Nioh 3 sortira seulement sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5, et sur PC. Cela est notamment dû à une exclusivité temporaire.

Cependant, il y a des chances que Nioh 3 débarque à l'avenir sur de plus amples plateformes, notamment sur Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2. En effet, comme indiqué à la fin du trailer sur les fonctionnalités, qui est à retrouver sur la chaîne YouTube de PlayStation, Nioh 3 est une exclusivité PlayStation temporaire. D'ailleurs, la firme précise que cette exclusivité durera « au moins 6 mois après le 6 février 2026 ».

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Cela signifie que Nioh 3 pourrait s'offrir un portage Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2, après ces 6 mois. Pour autant, au moment où nous écrivons ces lignes, les développeurs n'ont pas annoncé de tels projets. De ce fait, rien n'est encore sûr, pour le moment. Bien évidemment, si le studio de développement en charge de ce nouvel opus de la licence Nioh révèle des informations à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de mettre à jour cet article.

Miniature vidéo

En attendant une annonce officielle à propos de potentielles versions Xbox Series et/ou Nintendo Switch 2 pour ledit titre, sachez que Nioh 3, qui sort le 6 février 2026, est à destination de la PS5 et du PC. Cette exclusivité PlayStation est, comme dit précédemment, temporaire et devrait, ainsi, se terminer au cours de cette année 2026.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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