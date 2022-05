Ni No Kuni: Cross Worlds est-il cross-save ?

Ni No Kuni: Cross Worlds, le cross-save disponible ?

Sorti au mois de mai 2022, Ni No Kuni: Cross Worlds est développé par le studio Level-5, en collaboration avec Ghibli. Le titre est actuellement disponible sur PC et smartphones (iOS, Android).Si vous désirez changer de plateforme afin de profiter de l'aventure sur un autre support, il convient de savoir si. Par ailleurs, est-elle disponible sous conditions ?

Avant toute chose, rappelons que la fonctionnalité dite « cross-save », aussi appelée cross-progression, permet aux joueurs et aux joueuses de récupérer leur(s) sauvegarde(s) d'une plateforme bien particulière afin de les importer vers une autre version d'un jeu. Ce qui permet alors de garder sa progression intacte et de ne pas perdre son avancement. Une multitude de jeux supportent le cross-save, à l'image de Stardew Valley ou encore de Destiny 2, pour ne citer que deux exemples.



Mais est-ce le cas de Ni No Kuni: Cross Worlds ? Ni No Kuni: Cross Worlds est bien cross-save. Or, il y a certains paramètres à prendre en compte pour profiter du cross-save sur Ni No Kuni: Cross Worlds. Si vous voulez continuer votre aventure sur PC après l'avoir débuté sur la version mobile, il est impératif d'avoir associé votre compte entre les deux plateformes.



Pour cela, vous devez tout d'abord créer votre compte et votre personnage depuis votre smartphone, puis vous rendre dans les paramètres du jeu, et plus précisément dans « Compte » pour associer votre adresse mail. En lançant le jeu sur PC, veillez à renseigner l'adresse mail que vous venez d'associer et que vous avez utilisée pour créer votre compte. Vous devriez, alors, récupérer votre progression. Attention tout de même : si vous changez de serveur, vous perdrez votre progression, peu importe la version du jeu.

Pour rappel, Ni No Kuni: Cross Worlds est disponible depuis le 25 mai 2022 sur smartphones (iOS, Android) et sur PC. Si vous désirez récupérer des récompenses et différents items, sachez que nous vous avons concocté une liste recensant les codes actuellement disponibles pour Ni No Kuni: Cross Worlds.