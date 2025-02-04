EA s'exprime sur le futur de Need for Speed

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 février 2025 à 12h38
Licence culte d'Electronic Arts, Need for Speed est moins présente ces dernières années. Mais la société n'en n'a pas pour autant fini avec les voitures.
EA s'exprime sur le futur de Need for Speed
Parmi les jeux de voitures, Need for Speed est sans aucun doute la référence du genre. Plusieurs opus ont marqué les générations, mais depuis quelques années, celle-ci se fait plus discrète, avec seulement 3 jeux ces 6 dernières années et aucun depuis 2022. À tel point qu'une partie de la communauté peut se poser des questions sur son futur

Une pause prolongée pour Need for Speed

Alors que Need for Speed a fêté ses 30 ans l'an dernier, EA a confirmé que la franchise reviendra un jour, mais qu'aucun nouvel opus n'est en développement pour le moment. Le studio Criterion, chargé de la série, est désormais entièrement mobilisé sur le prochain Battlefield, retardant encore davantage l'avenir du célèbre jeu de course.

En septembre 2023, EA avait annoncé que la majorité de l'équipe de Criterion rejoindrait le développement du prochain Battlefield, tout en maintenant un petit groupe dédié à l'avenir de Need for Speed. Mais aujourd'hui, même cette équipe a été réaffectée au FPS d'EA, qui a d'ailleurs récemment partagé ses premières images, et quelques informations sur le processus de développement.

Dans un communiqué adressé à Eurogamer, Vince Zampella, directeur de la franchise Battlefield, a toutefois assuré que la licence Need for Speed n'était pas abandonnée.
Nous avons pris l'année passée pour écouter la communauté de Need for Speed et utiliser leurs retours pour créer du contenu pour Unbound. Avec une meilleure compréhension de ce que veulent nos joueurs, nous comptons ramener la franchise d'une manière nouvelle et intéressante.

Aucun nouveau Need for Speed en développement

Depuis la sortie de Need for Speed Unbound en 2022, la licence est dans une période d'incertitude. Criterion a continué à soutenir le jeu avec du contenu additionnel, mais aucun nouveau titre n'est actuellement en développement. Les équipes ont toutefois des idées pour l'avenir, mais il va falloir se montrer patient.

Cela signifie que Need for Speed s'apprête à connaître la plus longue pause de son histoire, avec un écart inédit entre deux jeux depuis les débuts de la saga en 1994. Vous pouvez toujours obtenir le dernier, Need for Speed Unbound, tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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