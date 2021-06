Need for Speed : EA supprime plusieurs jeux de sa boutique

Nous espérons que ces jeux vous ont procuré de nombreuses victoires, des drifts satisfaisants, des moments de rivalité amicale et des heures de joie au cours des dernières années. Et nous espérons que vous continuerez à conduire avec nous dans l'un de nos titres plus récents.

Voici une nouvelle assez surprenante de la part du géant puisque le studio a en effet décidé de retirer de sa liste. Bien que la raison de cette décision soit assez floue, EA a déclaré que cela permettra à l'éditeur de se concentrer davantage sur l'avenir de la licence. Ainsi, depuis ce 31 mai, les joueurs ne peuvent plus acquérir certains jeux de la franchise, dont. Pour les possesseurs de ces titres, nos pilotes en herbe peuvent toujours y avoir accès pour y jouer, cependant, en plus de leur suppression de la boutique,. Cela signifie donc que les trophées à faire en ligne ne seront plus possibles à partir de cette date, c'est donc le moment ou jamais de se dépêcher pour les effectuer. Suite à cette décision, l'éditeur a pris la parole à travers une publication Reddit, en déclarant alors que cette initiative n'avait pas été évidente à prendre, mais qu'il espère tout de même que la communauté se sera amusée à travers ces jeux. En revanche, les jeux les plus récents sont jours disponibles, dont le dernier en date Need for Speed Heat sorti en novembre 2019.