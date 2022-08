PS Plus septembre 2022 : Les jeux offerts révélés

Jeux PS Plus de septembre 2022

Need for Speed Heat

Granblue Fantasy: Versus

Toem

Comme à l'accoutumée, à la fin de chaque mois, PlayStation annonce la prochaine sélection de jeux PS Plus offerts aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif. Ainsi, en ce mercredi 31 août, la firme a révélé, notamment via un post sur le compte officiel Twitter de PlayStation Développé par Ghost Games et édité par Electronic Arts,est arrivé sur PS4, Xbox One et PC en fin d'année 2019. Cet opus invite les joueurs et les joueuses à découvrir Palm City, de nuit comme de jour. Là-bas, de nombreux défis, courses et épreuves officielles (Speedhunter Showdown, notamment) les attendront. Évidemment, chacun peut personnaliser sa voiture comme il le souhaite.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de septembre 2022.s'est rendu disponible en 2020 sur PS4 et PC. Développé par Arc System et Cygames,est un jeu de combat disposant d'un roster de personnages assez divers. Tous sont issus de la franchise Granblue Fantasy. Ainsi, sur le soft, les joueurs peuvent s'affronter en ligne et profiter du mode RPG en coopération.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS4, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de septembre 2022.Développé et édité par Something We Made,est un un jeu d'aventure, ponctué de casse-têtes/énigmes, possédant une direction artistique atypique et intéressante. Le tout étant dessiné à la main. Côté gameplay, les joueurs et les joueuses doivent utiliser un appareil photo afin de révéler les secrets de Toem et résoudre les problèmes des personnages rencontrés. Remarquons queest considéré comme un « Wholesome Games », soit un titre relaxant et bienveillant.sera ainsi disponible gratuitement, selon sa version PS5, dans le cadre des jeux PS Plus du mois de septembre 2022.Pour rappel, en août 2022, les jeux PS Plus offerts étaient les suivants : Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, Little Nightmares et Yakuza: Like a Dragon. Remarquons, finalement, qu'il faut bien évidemment posséder un abonnement PS Plus actif pour récupérer gratuitement les jeux offerts, tous les mois.