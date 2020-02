Le studio Criterion récupère la saga de Need for Speed

Après un épisode Heat en demi-teinte, EA souhaite redonner un second souffle à sa licence de course de voitures.

Ghost Games a contribué à apporter à nos joueurs de grandes expériences Need for Speed. Offrir cela de façon constante au niveau AAA signifie que nous avons besoin d'équipes aux compétences diverses dans des endroits où nous pouvons les soutenir en permanence et faire venir de nouveaux membres au sein des équipes.



Malgré tous nos efforts pour établir un groupe de développement indépendant à Göteborg sur plusieurs années, il est devenu évident que l'étendue des talents dont nous avons besoin pour maintenir au top un studio AAA n'est tout simplement pas disponible là-bas. Criterion peut également nous fournir le leadership constant dont nous avons besoin pour continuer à créer et à offrir de nouvelles expériences Need for Speed pendant de nombreuses années encore.

- Electronics Arts.

Alors qu'ils officiaient en tant que soutien au studio Ghost Games pour le développement de Need for Speed Heat, les équipes de Criterion, l'entreprise à l'origine des Burnout, viennent tout juste d'annoncer, par le biais d'Electornics Arts dans une interview accordée à nos confrères de GamesIndustry , qu'. Pour ceux qui l'ignore, sachez que Criterion a été en charge de la fabrication des épisodes Hot Pursuit et Most Wanted avant de céder sa place à la firme suédoise qui reprendra désormais son nom d'origine, à savoir EA Gôteborg, et qui se concentrera essentiellement sur le soutien technique aux autres studios de l'éditeur.Pour rappel, Criterion est basé à Guildford en Angleterre, ville où des firmes telles que Media Molecule, Supermassive Games et Hello Games ont également posé leurs valises. Outre l'emplacement géographique du studio, il paraît évident qu'dont certains épisodes, à l'image de Underground et Underground 2, avaient réussi à séduire un grand nombre de joueurs, alors que les opus Payback et Heat notamment n'ont pas réellement tenu leurs promesses et étaient un peu trop axés sur les microtransactions. Quoi qu'il en soit, Need for Speed Heat est. Si vous désirez encore vous procurer ce titre à prix réduit, sachez que