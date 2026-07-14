Deux licences cultes sacrifiées par Electronic Arts pour se concentrer sur Battlefield ?

Voir disparaitre des franchises cultes de notre enfance ou de notre adolescence est toujours une épreuve. Mais alors que Need for Speed a récemment fêté ses 30 ans, il semble que celle-ci soit définitivement mise de côté tout comme l'une de ses sœurs.

Pour les joueurs des années 2000, faire la course sur sa console préférée était associé à des licences emblématiques comme Gran Turismo, Need for Speed ou encore Burnout. La première est toujours d'actualité avec Gran Turismo 7, mais qu'en est-il des deux franchises développées par Criterion Games ? Une figure majeure de Battlefield Studios Europe, qui gère le travail de Criterion Games, a donné des nouvelles et elles sont loin d'être rassurantes.

Need for Speed abandonné pour une durée indéterminée, possiblement pour toujours ?

Rappelons que les derniers opus en date de Need for Speed sont Need for Speed Heat en 2019 et Need for Speed Unbound en 2022. Depuis, la licence de course est aux abonnés absents. Alors que Criterion Studios célèbre son 30e anniversaire, Rebecka Coutaz (vice-présidente et directrice générale de Battlefield Studios Europe) confirmait à IGN que le studio se consacre désormais à Battlefield. Need for Speed semble donc avoir été définitivement mis de côté.

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La révélation n'est pas surprenante. En février 2025, EA annonçait qu'aucun nouvel opus n'était en cours de développement. À l'époque, Vince Zampella, directeur de la franchise Battlefield, indiquait que la licence Need for Speed n'était pas abandonnée. Mais les nouvelles déclarations de Rebecka Coutaz montrent que les studios sous l'égide d'Electronic Arts sont tournés vers l'avenir.

Nous ne sommes pas là pour parler du passé. Nous sommes exclusivement concentrés sur Battlefield.

Bye bye Burnout ?

Mais si la nouvelle risque d'attrister les amateurs de courses frénétiques face aux forces de l'ordre, une autre licence chère aux passionnés de courses plus « arcade » est concernée : Burnout. Avec un dernier opus en date sorti en 2018 (à savoir Burnout Paradise Remastered), la licence célèbre pour ses crashs semblait mise au placard.

Mais les admirateurs espéraient secrètement un retour. Ces déclarations suggèrent que le dernier clou aurait été placé sur le cercueil de la licence, même si elle serait aussi mise en pause pour une durée indéterminée…